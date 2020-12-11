由於古早稻取得不易，高泉翔費了一番苦心才總算獲得珍貴種源。（高泉翔提供／黃婉婷桃園傳真）

為一睹百年古典名種的風采，46歲的高泉翔從台北下鄉至桃園市新屋區種稻， 因緣際會下取得台灣稻烏尖、花螺品系的種子，浸種後發芽率奇蹟似高達50％，成功將種源留在新屋，2021年計畫在埔頂農村生活體驗園區，以無肥無農藥的方式種植近50坪的台灣稻，推廣純正台灣米的滋味。

過去就讀中興大學農藝學系的高泉翔解釋，現今廣為台灣人食用的米，為日本稻神力和龜治配種而成，又可稱做蓬來米，但種植過程中需大量肥料及農藥來維持生長，台灣本土稻種雖具生命力強又不須過多化肥，卻因不受日人喜愛，目前種子仍封存於種源庫，永不見天日。

有鑑於農業跟化工業緊密結合，育有1子的他現職雖為藥物資料分析師，但為讓孩子吃得健康，憑藉過往所學在新屋農村購地種稻，採用無毒友善耕種，打造有機循環農田，更在2017年在母校教授陳宗禮的協助下，取得烏尖，花螺等古早稻共50顆種子，開啟復育之路。

復育過程中，高泉翔將種子浸泡3天，發芽後再移到土壤中成長，種植過程中不添加化肥與農藥，歷經插秧、澆灌、抽穗等過程，總算小有收穫，目前育成的種子被他珍藏在冰箱，每年固定在30坪大的基地種植一次，確保種源穩定。

高泉翔說，古早稻具有真正台灣米的風味，且相對適合台灣的氣候土宜，在未來的改良和育種計畫中能有顯著貢獻，未來將在埔頂農村生活體驗園區持續種植，短期將以農村教育為主，宣導無毒有機的友善農法，待復育有成將推廣於世。

(中時 )