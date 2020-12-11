為了配合站區鐵路地下化工程，民族路橋機車道遭到拆除，但因為駕駛行為改變，許多機車騎士還不熟悉道路開通後的用路方式，因此發生多起車禍。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

為了配合站區鐵路地下化工程，民族路橋機車道遭到拆除，但因為駕駛行為改變，許多機車騎士還不熟悉道路開通後的用路方式，發生多起車禍，民族路自1日開通以來，已經發生高達6起事故，車禍型態均是因為機車騎士不熟悉路況，因而追撞，所幸肇事民眾都無大礙。

民族路橋機車道1日拆除完成，民族路與凱旋路口也隨之開通，民眾用路更為方便，以往機車騎士在民族路南往北方向欲前往凱旋路，必須下橋經過2次待轉後才有辦法抵達，對騎乘機車的民眾來說格外麻煩，陸橋拆除後，騎士可以直接左轉，從汽車橋下穿越。

但許多騎士因為陸橋拆除後對路況還不熟悉，因此行經民族、凱旋路口時，在外車道的騎士突然看到便道，就馬上往左切，因而遭到後方機車追撞，發生車禍事故，所幸目前發生的6起機車事故，都屬於小車禍，騎士都僅受輕傷，並無大礙。

高市府交通局表示，民族路側邊機車道橋樑拆除後，合併既有的平面車道，路寬約為8公尺，目前規畫2車道，經過勘察發現，因為民族路車道筆直，用路人多超速行駛，導致發生交通事故，因該路段屬工務局新工處工區範圍，他們會提供新工處交通改善措施建議，將雙向側車道分別增繪車道指向線以及慢標字，以提醒用路人轉向時提前變換車道並減速慢行。

(中時 )