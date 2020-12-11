驚驚漲，會怕都不會死！12月4日台股進入萬四如意新時代，台股萬五封關近在咫尺！選股選股還是選股，大行情最怕選錯股，趁大盤拉回時，只要選對股，買就對了。

雖然美股自高點回落，但那斯達克指數不會跌破12108點的話，就是強勢，台股10日也同步拿香跟拜回檔140點，半導體族群遭到空方的狙擊，台積電、聯電、世界先進等晶圓廠震盪走跌，這時候突然之間生技股拐點不知不覺出現了，生技、半導體就是翹翹板。

12月10日傳產股賣壓也出籠，台股不怕外資期貨淨空單，外資聖誕節休假，12月15日內資多頭必將偷襲直取萬五封關， 軋外資今年仍賣超台股6000億元，軋到外資回補為止，外資今年的賣壓只剩2天了，不必怕外資10日倒貨 143 億元，有量都不會死，台股成交量穩穩在 3000 億之上，這個盤就不會死，儘管三大法人合計賣超181億元。

只是主流股該換人了，半導體該休息了，面板也該休息了，主角換到誰而已。掌握資金流向就等於掌握下一波主流股，主流股是誰呢？絕對不是12月10日被調節的鴻海、大立光、台達電、廣達、華碩、可成，面板雙虎同樣也被調節沉重，那資金流向哪裡呢？如果扣除掉漲多的，那就是生技、電動車、5G，應該趁大盤拉回降溫時勇於買進或換到對的股票，因為大行情時最怕買錯股。

12月4日台股才剛剛進入「萬四如意」新時代， 飆股的故事正在上演，例如，和大2020年Q3才剛剛走過最壞時刻，如果特斯拉上海超級工廠 Model3 產能增至每年 25 萬台進而 2021 年生產 55 萬台，和大才正要大爆發而已，法人估和大第4季單季獲利超過1.9億元季增3.5倍，單季EPS約0.7~1元。明年營收68億元 ，獲利超過9億元，2021年的EPS就是3.6元，現在股價遇到大盤拉回不正提供一個絕佳買點嗎就？！美在台協會12月9日來訪生華科，董事長胡定吾率經營團隊親自接待來訪官員，凸顯美國新冠疫情嚴峻，1500萬人染疫，奪走逾28萬條生命，醫療系統緊繃，AIT官員此次來訪凸顯生華科抗新冠藥物是美國的救命解藥嗎？股價開始走升凸顯的是夢？還是築夢踏實呢？拭目以待吧！

筆者有一個朋友是「力晶同樂會」，他原始成本60元，放了10年左右，現在自然就有力積電的股票 ，他說真的感動，力積電能買嗎？今年上半年合併營收222.3億元，毛利率達25％，營業利益率13％，稅後淨利20.3億元，每股淨利0.65元。力積電累計前10個月合併營收377.94億元，與去年同期相較成長83.8％。

全球晶圓代工產能不足將持續到2022年，需求成長率大於產能成長率，現在才建造新晶圓廠的成本高昂且至少花費三年時間根本來不及，產能吃緊到被客戶追著跑，客戶恐慌，力積電（力晶）重生的時機真正好，趁大盤下跌拉回不也是機會嗎？！另一個飆股故事是嘉晶，最新的第三代半導體材料公司，碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等寬頻化合物半導體材料，碳化矽因耐高溫、耐高壓，所以用於智慧電網、不斷電系統、電源供應器以及新能源車，電動車大廠特斯拉（Tesla）就在Model 3車款的逆變器中，採用SiC MOSFET（金屬氧化半導體場效電晶體）元件；而氮化鎵應用於手機、電動車、 5G 基地台，也開始發動了，買得早不如買得巧，趁大盤拉回時，也是佈局嘉晶這家台灣唯一有能力量產4吋、6吋碳化矽磊晶及6吋氮化鎵磊晶的公司，不是嗎？！

政府和央行打房將資金趕往股市，2021年勢將出現史上最牛的一段，一年開市吃三年，選股選股還是選股，萬五封關，勇敢做夢，迎接這史上最牛的一段，2021年飛「牛」在天！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。

(中時新聞網)