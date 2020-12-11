勞動部原定在今年底提出勞保年金改革，因各界無法達成共識暫緩，但勞動部長許銘春仍表示，若勞保再不處理的話，到了2026年勞保基金就將用罄，外界關注政府哪時會重提，對此行政院長蘇貞昌表示，應該不會拖到2024之後。

國民黨立委曾銘宗今天質詢時表示， 今年9月蘇貞昌宣稱政府一定負勞保最後支付責任，但若要確保勞保不破產相對財務穩健，一年需要撥補1000億，政府有能力嗎？

蘇貞昌回稱，政府有決心，政府不倒，勞保不會倒，但每年支付1000億確實是很大負擔。 曾銘宗追問那政府願意嗎？蘇貞昌承諾，為了照顧勞工退休後的生活，政府一定會盡全力。

但曾銘宗指出，依照勞動部委外精算報告，預估2026年勞保會破產。勞保在2012、2013年曾有多達65萬人擠兌了3400億元，2023年可能又出類似狀況，問題不能再拖，否則將付出更大代價，行政院甚麼時候可以將勞保改革方案送到立法院？

蘇貞昌回稱， 要讓制度穩健永續，應該多管齊下，相關專案也在進行，必要成熟時自然送給立法院。 曾銘宗追問有可能拖到2024年之後嗎？ 蘇貞昌表示應該不會，這是很專業的事情，目前政府正參酌各界意見循序漸進確保制度永續。

(中時 )