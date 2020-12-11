最高行政法院今天駁回中天假處分案抗告，對於中天聲請本案訴訟確定暫時准予換照部分，以不符合定暫時狀態的假處分等理由駁回。

裁定理由並指出，換照准許是主管機關裁量處分，原許可處分屬於附期限之行政處分，於期限屆滿時失其效力，原許可處分失效所生之損害，並非原處分否准換照所致。

此外，合議庭表示， NCC的處分是否違法，核屬本案實體爭議，本件依現有事證有限，無從認定原處分合法性顯有疑義；換照應審查衛星廣播電視法之事項，如貿然准許定暫時狀態，於原許可處分失效後，無照繼續使用頻道，主管機關無從監督，反有違公益。

至於中天聲請「假處分執行終結前，不得許可或同意有線電視系統業者就第52頻道所為頻道規劃變更」之申請，最高行政法院認為，中天未能釋明本件有何欲防止之重大之損害，或有何欲避免之急迫危險，而有定暫時狀態之必要，因此駁回抗告。

(中時 )