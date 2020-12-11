台鐵瑞芳至侯硐段停擺，不只影響民眾通行，更影響到當地商家的生計，整個貓村剩貓群喵喵叫，連一個旅客都沒有，下車的民眾都只為了搭成轉乘客運離開，令店家擔心過不下去，希望盡快通車。（吳康瑋攝）

台鐵瑞芳至侯硐段停擺，不只影響民眾通行，更影響到當地商家的生計，整個貓村剩貓群喵喵叫，連一個旅客都沒有，下車的民眾都只為了搭成轉乘客運離開，令店家擔心過不下去，希望盡快通車。（吳康瑋攝）

台鐵瑞芳至侯硐段停擺，不只影響民眾通行，更影響到當地商家的生計，整個貓村剩貓群喵喵叫，連一個旅客都沒有，下車的民眾都只為了搭成轉乘客運離開，令店家擔心過不下去，希望盡快通車。（吳康瑋攝）

台鐵瑞芳至侯硐段停擺，不只影響民眾通行，更影響到當地商家的生計，整個貓村剩貓群喵喵叫，連一個旅客都沒有，下車的民眾都只為了搭成轉乘客運離開，令店家擔心過不下去，希望盡快通車。（吳康瑋攝）

台鐵瑞芳至侯硐段停擺，不只影響民眾通行，更影響到當地商家的生計，整個貓村剩貓群喵喵叫，連一個旅客都沒有，下車的民眾都只為了搭成轉乘客運離開，令店家擔心過不下去，希望盡快通車。（吳康瑋攝）

台鐵瑞芳至侯硐段停擺，不只影響民眾通行，更影響到當地商家的生計，整個貓村剩貓群喵喵叫，連一個旅客都沒有，下車的民眾都只為了搭成轉乘客運離開，令店家擔心過不下去，希望盡快通車。（吳康瑋攝）

台鐵瑞芳至侯硐段停擺，不只影響民眾通行，更影響到當地商家的生計，整個貓村剩貓群喵喵叫，連一個旅客都沒有，下車的民眾都只為了搭成轉乘客運離開，令店家擔心過不下去，希望盡快通車。（吳康瑋攝）

台鐵瑞芳至猴硐段4日邊坡滑落至今已第8天，但10日晚間宜蘭發生芮氏規模6.7的有感地震，雖搶修沒有受到影響，但多日列車停擺，猴硐地方攤商生意大受影響，車站前的餐飲店受訪抱怨，開店一整天根本沒有人來，連300元成本都賺不回來，整個區域一片死水，希望交通部盡快搶通，救救地方民眾的生計。

宜蘭工務段長李建勳11日指出，猴硐現場仍有約2千立方公尺的土石待清運，台鐵將全力拚13日單線雙向通車。對此，欲行經瑞芳及猴硐的民眾只能選擇公路來通行，現場台鐵及客運人員指出，現場皆有配置數台的中型巴士替民眾接送從瑞芳車站通至猴硐車站或市區。

客運人員表示，待命的巴士隨時可以發車，只要有民眾需要，不須等車滿，就可以直接發車，現場也有5個、13個就直接發車，不會讓民眾等待，只希望可以解決民眾轉乘的時間，也希望民眾不要擔心，希望在搶通前盡力替地方民眾疏運。

此外，地方有麵店員受訪指出，坍方當天有很多旅客待在麵店用餐，連搶修人員也都在此等候，小鎮平常只有在連假才會有這麼多人，但今天已經是周五，平常週五人潮也會開始湧入，但現在開一整天完全落空，向隔壁店家已經連續沒人兩天，今天更選擇直接不營業。

他強調，平常這邊的店家假日一日營業額至少有5000元，但現在到下午為止連300元都不到，每天營業開門成本就要350元，現在只要開店營業就從賠錢開始，根本入不敷出，希望盡快搶通，不然平常整個貓村只剩群貓喵喵叫，讓整個觀光商城落寞，不只很可惜，連在地居民的生計，都即將撐不下去。

(中時 )