新加坡今宣布放寬台灣旅客入境標準，12月18日開始，只要入境檢測陰性，就能外出活動。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，新加坡希望和台灣談互惠，但考量目前正值秋冬，全球疫情嚴峻，還要仔細評估。他提醒民眾，新加坡過去2周才出現102名確診者，出國前還是要評估風險，返台入境一樣要檢附陰性證明並居家檢疫14天。

過去新加坡對台採取的措施是入境後需居家檢疫7天才放行，但當地政府今日宣布放寬台灣入境措施，12月18日起，只要入境檢測陰性就能放行，免除居家檢疫的條件。

莊人祥表示，新加坡9月1日把台灣列為低風險國家，目前我們也把新加坡列在低風險國家。對於新加坡放寬的措施，指揮中心表示歡迎，這顯示的是新加坡認為我們的防疫不錯，才會推動單方面的優惠。

目前全球的疫情還是屬於非常嚴峻的狀態，新加坡先前有向台灣提出互惠的作法，但莊人祥表示，由於目前正值秋冬，我們的秋冬專案也才剛上路，加上全球疫情嚴峻，我們還在考慮中，會仔細評估。

莊人祥表示，依照最近的了解，新加坡過去14天內出現102名新冠肺炎個案，其中境外移入佔95例，為最大宗。此外，新加坡近期也有7例本土個案，其中1人感染源不明、1人確定感染源、3人感染很久但仍檢驗得出病毒或抗體，另外2人為移工。

新加坡在篩檢方面相當努力，但莊人祥表示，目前而言新加坡還是有不明感染源個案，台灣民眾要過去，還是要自己評估新加坡的風險，回台入境需檢附3日內核酸檢測陰性證明，入境後也需要居家檢疫14天。

(中時 )