環保局空氣噪音防制科長廖崇圜慎重答詢。（周麗蘭攝）

50多名國中女學生到縣議會體驗在質詢台發言，許多學生認真筆記。（周麗蘭攝）

縣議員蔡岳儒坐上主席台擔任會議主席，學生們仿照議會總質詢模式，提出環保、衛生、社會、教育等問題，配合出席的縣府局處官員也慎重答詢。（周麗蘭攝）

雲林縣議員蔡岳儒今（11日）帶領50多名國中女學生到縣議會體驗在質詢台發言、在備詢台聆聽的民代角色，女學生們模擬質詢，提問兩性平權、萊豬進口、核安、廢死等議題，也有人問父母能禁止兒童使用手機、暑寒假作業能否廢除、會考比序等問題，讓備詢官員差點招架不住。

「一日議員體驗營」由社團法人雲林縣婦幼關懷協會主辦，雲林縣議員蔡岳儒服務處協辦，分別於11日、14日進行兩梯次，有112位國中生參與。

11日50多名女學生步入雲林縣議會議事廳，坐在43席縣議員的席位上，感受當民代的責任，蔡岳儒坐上主席台擔任會議主席，學生們仿照議會總質詢模式，提出環保、衛生、社會、教育等問題，配合出席的縣府局處官員也慎重答詢，禁止兒童使用手機、暑寒假作業廢除、會考比序等問題讓官員們費心琢磨表達方式。

蔡岳儒表示，感謝議長沈宗隆及議會所有同仁促成，讓國中女孩實際參訪體驗，了解民代的角色與任務，說出自己的感受與想法，這次一日議員體驗營讓孩子們了解如何透過討論凝聚共識，種下民主法治觀念的種子，是一堂相當有意義的民主教育課程。

(中時 )