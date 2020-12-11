純網銀參與台灣市場，即將啟動，全球信評機構密切關注此項新趨勢，惠譽國際信評今（11）日首次授予台灣樂天國際商業銀行 ’A（twn）’評等，以及國內短期評等 'F1+（twn）’，為三家「也是銀行業」的純網銀公司，第一家、首度取得信用評等，為發行機構定位個別的財務實力的評估。

A（twn）信評等級屬投資級，惠譽指出，台灣樂天銀行對母公司日本樂天銀行，是具有策略定位的重要子公司，加上台灣對於樂天集團是一個策略性重要的市場，因此惠譽認為，「台灣樂天銀將與樂天銀建立綜效。」

惠譽表示，台灣樂天銀行是全新公司，此次評等因為缺乏歷史資料，已公布的評等展望，可因母公司樂天銀對其及時提供支援的能力與意願，或台灣樂天銀在集團的策略重要性上有實質的提升，且與母公司的連結加強，將使惠譽正面的重新評估母公司對台灣樂天銀的支援意願。

惠譽指出，由於台灣樂天銀的商業模式仰賴樂天集團的生態圈，包含其在台灣顯著的業務，該行預期將與母公司樂天銀以及其他集團內企業建立緊密的營運整合關係。

惠譽分析師團隊匯整，台灣樂天銀為一家合資的純網銀，由樂天銀擁有50％的股權，樂天信用卡擁有1％，以及台灣的國票金融控（'BBB/A+（twn）/穩定'）擁有49％。

(工商 )