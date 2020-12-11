官田國小學生以自種的蔬果自製獨一無二的披薩。（官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田國小校園內有一座水泥磚窯，老師長期提供窯烤披薩、地瓜等食材獎勵全校學生，最近烤窯因為年久失修，師生們11日一起進行整修，學生們還彩繪上菱角、水雉鳥、稻穗圖案，完工後馬上自製披薩烤起來祭五臟廟，大家都對成品與美食都非常滿意與滿足。

官田國小六年級8 位學生在藝文老師、工友、警衛指導下，為校內的「官田窯」進行整修，重新補土、焙土，並加上防水防熱的「耐火鑄料」，讓官田窯重新恢復生命力。

同學們同時也替官田窯進行彩繪，以在地官田地區的特色「菱角、水雉鳥、稻穗」進行揮灑，最後由校長王全興題上「官田窯」3個大字後，整座官田窯煥然一新。

此外，學生一早上學後，就到校園內的幸福農場和溫室農園採摘蔬果，準備窯烤披薩食材，有菱角、高麗菜、番茄、白蘿蔔、蕃薯、草莓、辣椒等蔬果，想加什麼料都自己採。

官田窯整修後，隨即推出窯烤披薩、蕃薯體驗課程，學生們在餅皮上放上自己喜歡的配料，創造獨一無二的披薩，吃起來感覺味道特別香甜。

王全興說，最近學生在各項比賽屢創佳績，因此特別在歲末時節，藉由重新彩繪官田窯，並自製「菱香披薩和蕃薯」，鼓勵全校學生在這一年來在食農教育上的努力。

(中時 )