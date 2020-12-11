陳偉殷今年季末加入羅德隊，今天他在媒體見面會上分享自己相隔9年再度重返日職的趣事，他透露，剛到羅德時，因為會講日文還嚇到隊友。

受到疫情影響，陳偉殷6月時被水手隊釋出，返台後他仍維持訓練，但對於未知的情況，自己本以為今年會是空白的一年，沒想到9月時獲得羅德青睞，得到重返日職的機會。

「一直以來都有想過要回到日職，但沒想到會是在這種情況下，本以為今年會是空白的一年。」陳偉殷說道，「聽到羅德那段時間很積極聯繫，願意給我機會，對我來說是很不一樣的意義，除了感動也帶有興奮的感覺。」

待過美職、日職，陳偉殷認為亞洲球員較為沈默，比較難聊得開，尤其是與年紀相差較多的球員，更會有點距離。

陳偉殷還透露，雖然自己的日文溝通文愛，但這次來到羅德，球團仍有配翻譯給他，也讓隊友以為他不會講日文，因此在剛入團時自己開口講日文時還嚇到隊友。

後來陳偉殷用日文跟隊友互動，就有其他球員對陳冠宇開玩笑，問他「為什麼他（陳偉殷）的日文比你好？」、「你待10年應該日文比較好吧？」

陳偉殷透露，在赴美後日文沒有生疏的原因，是因為先前在馬林魚和鈴木一朗、田澤純一當過隊友， 今年在水手也有菊池雄星、平野佳壽，加上他們的翻譯，5個人都會用日文聊天。

(中時 )