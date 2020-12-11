「逢甲60．共善．聯聚建設盃」籃球賽，發揚團隊合作及運動精神，開啟60周年校慶共善活動。（盧金足攝）

逢甲大學董事長高承恕（左）與聯聚建設創辦人江韋侖攜手舉辦「逢甲60．共善．聯聚建設盃」籃球賽。（盧金足攝）

逢甲大學邁向60周年校慶系列活動開跑。（盧金足攝）

年輕學子球場上較勁，揮灑汗水和智慧。（盧金足攝）

「逢甲60．共善．聯聚建設盃」籃球賽，發揚團隊合作及運動精神，開啟60周年校慶共善活動。（盧金足攝）

逢甲大學邁向60周年校慶系列活動開跑，攜手中部指標企業聯聚建設，舉辦「逢甲60．共善．聯聚建設盃」籃球賽，發揚團隊合作及運動精神，開啟60周年校慶共善活動，產學合作也打造學子進入職場前的充電平台。

逢甲大學董事長高承恕表示，「共善」象徵企業與大學攜手「共襄善舉」，也呼應逢甲新校舍「共善樓」建築群，由國際建築大師隈研吾操刀，校慶期間將進行上梁儀式，以人為本建築設計，成為逢甲人精神座標。

「我們一定要有情懷，做一點我們不一定看得到成果的事情，那才是美好。」高承恕期許以一百年長遠視野，看待大學作為新教育的發展場域，共善不僅止於逢甲理想，也成為台灣社會願意共同守護方向。

這樣的信仰帶動中部企業，並促成「台灣建築教育基金會」，集結教育家、設計師與建築界龍頭，由隈研吾擔任榮譽董事，為產學合作樹立典範，聯聚建設創辦人江韋侖受邀成為創始成員，盼將影響力擴大，創造台灣建築教育新契機。

聯聚與逢甲合作深遠，早在2015年，江韋侖就曾以旗下聯聚貿易GoodBox名義，提出與逢甲合作人才培育計畫想法，獲多位鞋廠大老闆回響，成立「台灣鞋業基金會」。

原本各為一方之霸的產業大亨，投注心力推動人才育成計畫，贊助逢甲大學開設鞋業管理系列課程，弭平學用落差，打開學生走向國際的機會。

江韋侖投入社會公益，幫助東海大學整修舊宿舍為Jimmy House講堂，從閒置到落成啟用，為校園注入新生命力；百年歷史大同國小修建校史室，傳承地方人文記憶；土木系與建築系學生到建案工地研習，了解建築實務；邀請偏鄉、弱勢學童到台中國家歌劇院欣賞紙風車劇團演出等，為社會營造「善」的價值。

聯聚建設的品牌願景為，透過建築讓城市有更美好的可能，透過與逢甲大學合作的各項公益計畫，讓外界看到產學攜手作為表率，所創造的正向效益，如同好建築一般恆久，不只影響台中城市，將為整個台灣開創更美好的未來願景。

(中時 )