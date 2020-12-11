國安會秘書長顧立雄與妻子經濟部長王美花的座車，昨晚間行經仰德大道時，扯入一件交通事故，此事引發外界關注，國民黨立法委員賴士葆今(11日)天表示，該地點正是日本大使館(應指日本交流協會代表官邸)附近，因此質疑王美花是否是去談核食議題？對此，王美花在立院備詢時也做出回應。

賴士葆今天接受《中時新聞網》記者訪問時表示，有在立法院質詢王美花與日本駐台代表見面一事，答詢時王美花承認前往聚餐一事，但否認有談核食議題。

賴士葆在立院質詢談到，很多人關心這件事情，查了一下交通事故地點就在日本大使館(應指日本交流協會代表官邸)附近，外界跟他都高度質疑是不是去那裡吃飯，然後討論核食進來台灣的事情，並要王美花據實以告。

對此，王美花回應，「跟委員說明，其實這個約從6月份我還在當次長就約到現在，是去日本大使館(應指日本交流協會代表官邸)裡面，因為不是公開的行程，所以蘇院長不知道，完全沒有討論核食。」

王美花強調，完全沒有談核食，這個從6月約的飯局到現在，「我一直跟人家改時間」。

賴士葆接著質疑，美國的衛生部長阿札爾8月9日來的時候，10日見總統蔡英文、陳時中，11日上午在美福飯店跟賴清德、陳建仁、王美花等人有餐會，「唯獨沒有蘇貞昌，院長不會覺得怪怪？鬱卒嗎？且後來8月28日總統就宣布進口美豬。」

對此，行政院長蘇貞昌答詢時則說，「我不會，有人替我做事，分工難道不好嗎？這不是架空」；他也強調，萊豬議題，很久以前總統就跟他討論過。

(中時新聞網)