長榮航空推出時尚度爆表的「機能防護夾克」。（長榮航空提供／陳祐誠傳真）

長榮航空電商平台「長榮樂e購」繼日前推出「滿額分期輕鬆 GO」分期0利率服務，自12月14日至31日登場的「聖誕節限定專館」，加碼提供最低7折起優惠。而首次推出時尚度爆表的「機能防護夾克」，上架開賣6天即全數銷售完畢，長榮為感謝消費者的支持，將於12月14日開放第2波預購。

長榮樂e購電商平台商品分為長榮獨家、寰宇精品、消費電子、居家生活、美容保健、美食饗宴等6大類，品項超過1200種，「聖誕節限定專館」精選出各年齡層最想收到的聖誕禮物清單，並提供最低7折起的優惠，包括小朋友喜愛的長榮航空空服員小熊、年輕人追求流行的Hello Kitty藍牙小夜燈喇叭、Hello Kitty時尚黑皮夾斜背包及適合長輩的Flexwarm飛樂思暖身帶等。

無限萬哩遊會員可使用哩程折抵商品價格，每1000哩最高可折抵120元，最多可全數折抵消費金額，並搭配日前推出的信用卡分期0利率服務。

長榮表示，長榮樂e購因應市場趨勢推陳出新，嚴選各項商品，此次造成熱烈搶購的「機能防護夾克」，就是為了讓民眾出門在外或搭機時安心自在，同時兼具防疫與時尚潮流，特殊材質製作的布料具備輕量、防風、防潑水的功能，並通過歐規高等級有害因子阻隔穿透測試；獨特的接縫技術，有效阻擋液體滲透，帽簷延伸可拆式面罩，更可阻擋飛沫直接噴濺，中性風格簡約設計，穿著舒適有型，除了提供高規格的防護，也解決隔離衣用完即丟所造成的環保問題，單件售價1230元。

由於首發限量已火速售罄，因詢問度破表，長榮宣布12月14日將開放第2波預購，預計2021年2月下旬陸續出貨。

(中時 )