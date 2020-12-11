網友事後在臉書社團發出整段經過，並說明相當感謝善心的OL。(圖擷取自爆廢公社二館)

「妳的善心讓我得到非常很大的幫助！」一名網友日前幫愛車Gogoro換電池時，不小心將手機鎖入車箱內，焦急的他只好鼓起勇氣向路人求救，沒想到有位OL大方借出手機，便丟下一句「我先打卡」後就轉身離去，讓原PO敢動的說：「小姐姐不但願意幫忙，也不催不趕，甚至放心借我手機而後再拿取，不怕我是個騙子。」暖心文一出，大批網友反而歪樓，「還叫姐姐？直接叫寶貝了啦！」

原PO昨(10日)在臉書社團「爆廢公社二館」上發文指出，自己日前幫愛車Gogoro換電池時，誤將椅墊關上，於是手機救被鎖在車廂內，自己用了卡片(鑰匙)試了半天都打不開，只能轉向路人求救。這時剛好一旁有位OL在停車，對方不僅毫不猶豫借出手機，還幫忙查詢客服電話。

OL二話不說的幫忙，但其間因為客服系統語音較長，對方便表示，「我先上去打卡，等等再下來拿手機。」此舉也讓原PO感動不已，認為對方全然信任他，也不擔心他是騙子。文末原PO也不停向這位天使道謝，「非常謝謝您的幫助，您的善心讓我得到很大的幫助安慰，如果您也在爆二，再次跟您道謝。」

貼文發出後不少網友歪樓，期待劇情神展開，「你有沒有順便跟姐姐說你不想努力了？」、「叫姐姐？直接叫寶貝了啦！」對此，Gogoro台中公益門市范姓業務則給出方法，第一，手機APP內有個功能是感應解鎖，若不幸將手機鎖進車廂，只要藍芽有和APP連線上，便可按下車身上的按鍵來感應解鎖，不必靠手機便可開啟車廂；第二則是牽回原廠，請技師解鎖。

(中時新聞網)