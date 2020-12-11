台新夢想家首戰19日開打。（吳敏菁攝）

台新夢想家首戰19日開打，議長謝典林表示，夢想家進駐彰化，帶給彰化獨特的生命力。（吳敏菁攝）

台新夢想家首戰19日開打，球員現身說法。（吳敏菁攝）

彰化寶島夢想家籃球隊在日前接受台新金控贊助後，正式更名為「福爾摩沙台新夢想家」，並新加入臺灣男子職業籃球聯盟，12月19日將在彰化縣立體育館與富邦勇士進行開幕戰，11日記者會，議長謝典林澄清夢想家出走彰化的誤傳，表示夢想家以公益的方式進駐彰化，帶給彰化獨特的生命力，讓整個彰化都熱血地活起來。

王惠美感謝議長謝典林和議會大力支持，讓彰化縣能成為推廣運動發展的重要城市，特別是夢想家也是彰化在地的球隊，邀請鄉親在12月19日前來加油，縣府當天也在體育場舉辦彰化之光強勢回歸演唱會，由亞洲天王任賢齊擔任壓軸，邀請大家白天前來看球賽後，晚上再留下來一起聽音樂會，度過一個美好假期。

謝典林表示，夢想家一路走來經歷許多波折，但是大家不離不棄，今年好不容易有台新來冠名贊助，讓更多人加入夢想家的大家庭，用公益的方式進駐，辛苦的練習為未來打拚，並將主場設在彰化，未來甚至可能在中彰投都設有主場，今年有看到台中青年隊，彰化也要打造一支彰化青年隊，用籃球促進的交流，對台灣是好現象。

董事長張承中說，夢想家4年前從彰化開始，至今還是在這裡，有人曾問過夢想家會不會離開彰化，個答案肯定是不會。雖然今年有新的冠名贊助商，但是夢想家的本質不變，請大家放心，夢想家注重與彰化在地的連結，今年也與彰化市南瑤宮聯名推出一系列的商品，以及推出一系列的大佛商品，希望大佛鎮守彰化主場，希望旗開得勝，也請彰化的鄉親多多支持。

台新夢想家也與彰化縣政府進行合作簽屬儀式，象徵球季將從彰化出發，挑戰全新的P.LEAUE＋聯盟，球員也現身，楊盛硯為彰化溪湖人，去年從CBA選秀會被新疆廣匯挑選入隊

，回台後便選擇加入台新夢想家，能回家打球非常興奮，本土中鋒好手李德威也為了要專注於賽場上，舉家搬至彰化生活，展現全力拚戰的決心；台英混血譚傑龍更是將戶籍遷至彰化，未來將會在彰化縣一同為籃球運動努力。

「台新夢想家」首戰將於12月19日於彰化縣立體育館開，單日票券已於11月26日開賣，開幕戰之一樓票券更在5分鐘內即刻完售，2樓票券則熱賣中。

(中時 )