機車族在停車時要立中柱或側柱，一直是爭論話題。一名網友日前看到一對情侶當街對婦人飆罵，原因是婦人停機車時立側柱，他們認為占據空間，導致他人無法停進車位，對婦人狂罵「自私、沒同理心」，但該網友事後發現婦人的機車完整在停車格內，無占用疑慮，婦人當下也解釋因手部受傷，才會無法出力立中柱。

該女網友在臉書「爆怨2公社」發文說，她日前在便利商店前看到一對情侶正在指責婦人停機車時沒有立中柱，占據其他停車空間，導致他們沒辦法停進機車，但她發現婦人的機車即便立側柱，車身仍完全在停車格內，沒有占據其他空間；但該情侶仍不斷對婦人罵「自私」、「沒同理心」。

婦人因為停機車時立側柱，被一對情侶罵自私，但目擊者看到後將真相po在網路上，網友們說情侶檔才沒有同理心。（示意圖/達志影像/Shutterstock提供）

該婦人當下解釋因為手部有傷，拉不起來機車才會立側柱，但該情侶回應「麥假啊（台語：別裝了）」，叫囂態度讓該女網友看不下去。該女網友說，只要停車時一車占用一格停車位，就不應該強迫他人一定要立中柱，她說有時候每輛車都立中柱，2格停車位內停3輛機車反而導致每輛車卡更死，讓人不方便拿出機車。

許多網友看到文章後紛紛留言說，「太無聊吧！自以為正義法律沒規定」、「阿姨根本不用理他們」、「我也不會用中柱，對我來說有點困難練習好幾次都用不起來。」「一車一格不要影響別人就好」。

(中時新聞網)