八卦山上的卦山觀光市集要動起來了，2、3樓店面已經統一招標出去，彰化縣創藝美育協會承租，2樓19家店面，將分別作為漆器、金木工等、皮件，各美藝領域的風格小店，3樓經營輕食咖啡，提供美食創作，預計明年1月23日開幕。（吳敏菁攝）

八卦山上的卦山觀光市集要動起來了，2、3樓店面已經統一招標出去，彰化縣創藝美育協會承租，2樓19家店面，將分別作為漆器、金木工等、皮件，各美藝領域的風格小店，3樓經營輕食咖啡，提供美食創作，風格小店，端出各類型的創作。（吳敏菁攝）

八卦山招商動起來了！公共造產卦山觀光市集，多年前就面臨了店家出走潮，3年前提供文創工作者進駐，去年契約到期沒再續約，彰縣府制定統一委外標案，又歷經了流標再流標，近來彰化縣創藝美育協會得標，八卦山上將多了藝術巡寶的樂趣，還可享受輕食時光。

幅形卦山觀光市集和大佛參佛道僅隔條卦山路，又緊鄰天空步道路口，大家都看好是擁有商機、吸引人氣好地理，當初店面租金1年3萬元，竟都撐不住，紛紛出走，成了蚊子市集，2017年將2樓19個店面免費提供文創工作者進駐，但或許單打獨鬥、宣傳不夠，加上開門時間不一，難挽清冷。

去年契約到期，彰化縣政府城觀處改統一招商，除了2樓19間店面，加上3樓寬敞空間，吸引有心人進駐，提供商業、文化觀光服務和簡易餐飲，年度權利金最低54萬元起跳，卻還是流標再流標，陸續調降權利金。

但彰化縣政府決心讓八卦山動起來，繼民族公園新落成，恢復水舞噴泉後，過去八卦山渡假飯店胎死腹中，也決定重新出擊，積極來招商，重新擦亮八卦山招牌。

近日先傳來第一道捷報，彰化縣創藝美育協會日前得標，承租卦山觀光市集，已開始裝修作業，協會有50多人，在木金工、漆器、皮件、水彩、版畫、古琴、音樂、攝影、植栽創作等領域各有專擅，投入積極在不同的風格小店，讓人驚喜又期待，未來將多了一處尋寶的樂園。

卦山市集3樓景觀空間，也將打造輕食廚房，提供遊客喝咖啡，品嘗美食創作，預計將在1月23日舉辦開幕式，迎接新春人潮。

(中時 )