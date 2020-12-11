活動現場聚集上百位民眾支持。（吳松翰攝）

中天新聞52台將於12日0時關台，10日上午6點起推出倒數42小時告別活動，中天大樓門口也擺起椅子，多位名嘴和主播輪番進行戶外開講，就算是天空飄雨、氣溫下降，今天（11日）最後一天現場仍聚集了上百位民眾，為中天加油打氣，不斷有人帶頭激動高喊「中天加油」。

一位住在附近婦人表示原本在家裡看著電視，特地走路過來現場，請工作人員幫忙訂閱YouTube頻道，對於中天關台，她相當不捨，更氣憤地說「這樣做事不對，沒有人道，關掉以後就沒的看了，用手機看螢幕太小，對老人家不太方便，以後開電視都看不到了」，並說身邊的好友們也都只看中天，「比較公道的新聞」。另一位住在東湖的婦人也直呼「沒道理，就很氣啊，為什麼沒有言論自由，我要看哪一台是我的選擇，憑什麼關，我們都是自己花錢欸，每個月600多塊」，並表示回家之後要拉全家人一起支持，甚至一回家就要跟遠在挪威的妹妹視訊，要她趕快訂閱YouTube頻道。

現場更有一位嫁來台灣10年的新住民也特別帶老公一起到現場，難過地表示自從知道中天要被關台之後，「每天在家裡我就不讓我老公換台，要支持中天啊，我從來台灣的第一天就喜歡看中天，講得所有的東西比較真實，反映人民的心聲，比較理性，沒有針對誰」，更形容陪伴自己10年的中天新聞台「都有很深的感情了啊，已經像是朋友了」，並心疼地說「全家人都會繼續支持中天，希望所有的員工更好，每次看到他們的努力，我都很感動，他們原本都好好的，突然要面臨一些工作上的問題，現在要被關掉了，覺得很難過也很遺憾，為什麼那麼努力要被這樣對待」。

(中時 )