將在13日舉辦的「清風似友」台北古書拍賣會，11日起在誠品信義店3樓舉辦兩天預展。（許文貞攝）

主辦人掃葉工房負責人傅月庵最喜歡的拍品是兩幅火神爺水陸畫。（許文貞攝）

余光中、瘂弦、洛夫、商禽等名家的絕版、簽名詩集，是不少文青心目中的夢幻逸品，在「清風似友」台北古書拍賣會預展中，可以看到一整面牆展示的絕版、珍本詩集，起標價都是2000元，將在13日開始拍賣。主辦人掃葉工房負責人傅月庵表示，古書拍賣不只是為了賺錢，而是希望把書交到真正喜愛的人的手上，「這幾年陸續都有收藏家釋出收藏的詩集，希望帶動收藏風氣，推廣紙本書。」

傅月庵表示，像是《瘂弦詩抄》，原本叫做《苦苓林的一夜》，在香港印好300本，運來台灣時，卻不知為何整批被扣在海關，等到拿到的時候，詩集都爛掉了，「瘂弦後來把剩下的書封面換掉重出，但只剩下不到300本，難得一見。」

傅月庵表示，商禽的第一本詩集《夢或者黎明》也是「傳說中的詩集」，原本只印不到500本，主要在周夢蝶的詩攤寄售，沒賣出多少本，其餘放在辛鬱的十月出版社，沒想到遇到颱風，全部泡湯。包含余光中的《藍色的羽毛》、洛夫《外外集》、瘂弦在众人出版的《深淵》、藍星詩社早期印製的「藍星詩頁」等，都將在拍賣會中以2千元起標。

抽空來逛預展的聯合文學出版社主編蕭仁豪表示，他每年都會來古書拍賣挖寶，「當年的書籍大小、樣式不像現在這麼制式的規格，藝文界很多合作、互相支援，很多藝術家會做書籍封面和裝幀，包含韓湘寧、莊哲、秦松、劉國松等藝術家都有，以前的詩集，除了詩本身，就像是藝術品了。」

古書拍賣會辦到第五年，傅月庵表示，由於逐漸做出口碑，不少藏家知道有這樣的平台，就會願意把印刷品收藏貢獻出來。將在13日下午舉辦的拍賣會中，價格最高的是底價88萬元的毛澤東掛毯和《毛主席詩詞》一冊。此外，這次拍賣中也出現不少明清時代的拓碑、日本殖民時期關於台灣民俗的雜誌等，品項多元。

不過傅月庵自己最有興趣的拍品，是兩幅明、清時期畫有三眼紅鬍鬚「馬王爺」的水陸畫，原來馬王爺是火神爺，「藏書人最怕四惡：刀、兵、水、火。有的人會在藏書中夾春宮畫，因為火神看到了就會害羞離開，或是掛火神像，代表已經有火神在了，其他火就不要再來。」

(中時 )