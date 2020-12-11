防疫期間無法出國旅遊，位於彰化縣永靖鄉的成美文化園附設成美藝廊，目前正在舉辦「神秘南美植物の奇幻探險」畫展，共有亞馬遜麗花檞寄生、卷葉空氣鳳梨、小精靈蝴蝶蘭等26件作品，讓大家能一窺南美洲植物的多元生態。

這項植物學繪畫藝術展的作者陳安瑾本來創業開軟體公司，也是兩岸專業企管諮商名人。達到事業巔峰時，她開始思考「這樣的生活到底是不是自己想要的？」內心掙扎5年後，她接觸了繪畫治療課程，在繪畫上找到大於事業上的滿足感。她鼓起勇氣，決定離開工作，成了畫筆的追隨者。

陳安瑾老師講解探訪亞馬遜看見的多元物種。成美文化園提供。

陳安瑾認為，透過跟植物相處能穩定心靈，讓情緒更加緩和，在短短4個月時間，她從不會畫畫，到能夠賦予畫中植物「靈魂」。2015年，陳安瑾去了世界物種的起源「亞馬遜雨林」，她形容亞馬遜是個溫柔的地方，因為那裡可以包容各種生態的物種，像是鳳梨科、蘭花、水稻與其他屬植物。

對她來說，去亞馬遜就像在尋寶，到處都有著驚喜，她也將亞馬遜植物透過畫筆紀錄下來，希望透過成美藝廊展出，讓大家一窺神秘南美植物的多元生態。

成美藝廊的前身是「鄉民藝廊」，由頂新和德文教基金會於1998年8月成立，2018年改隸成美文化園附設成美藝廊。基金會創辦人魏應充過去曾多次提及，成立藝廊除了提供在地鄉親們優質的藝文資源外，更希望成為文化傳承及推廣的平台。

「神秘南美植物の奇幻探險」展出亞馬遜麗花檞寄生、卷葉空氣鳳梨、小精靈蝴蝶蘭等26件作品。陳安瑾表示，藝廊有投影設備、音響、燈光、展架等，現場空間相當有彈性，能夠完美呈現作品，展期從11月20日至明年1月17日，歡迎民眾來看展。

(中時新聞網)