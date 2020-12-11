光復高中汽車科為培育專業汽車修護人才、並拓展學生就業能力，開辦車廠人才菁英班，今年推派兩名學生參加全國中等學校工業類科技藝競賽，分別拿下優勝15名及18名，其中優勝15名的陳冠宇隨即被聯立賓士車廠網羅，破格任用。

汽車科學生廖偉捷及陳冠宇今年代表光復高中參加工業類科技藝競賽，雙雙進入決賽拿下優勝名次，成績為竹苗第一。兩人回憶起為了參加競賽，整整1年時間沒有假日，每天都要耗費大量時間練習，還把握時間到相關車廠集訓，並在學校安排下與他校學生進行模擬賽切磋技藝，提升技術。

廖偉捷預計畢業後繼續深造，希望能夠進入超跑領域，完成自我夢想。獲得聯立賓士青睞的陳冠宇則希望白天工作，晚間則到科大進修取得學士學位，很期待未來的職場生活，並與學長姐們一同在業界努力。

汽車科主任盧聖心指出，進口車員工選才標準高，不少車廠都指認用大學畢業生，但由於光高汽車科針對業界需求培育人才，尤其每年乙級汽車修護技術士參加率與及格率堪稱全台最高，去年及格率達到7成，遠高於全國4成的及格率。

除了開辦汽車專業英文課程，汽車科更成立了全台唯一的中古車查定技術課程，盧聖心解釋，許多汽車修護人才對行銷也有興趣，學校培養學生跨界從技術到企劃行銷，從幕後維修轉到第一線銷售，紮實的背景知識讓學生在汽車業內轉領域也能如虎添翼。

(中時 )