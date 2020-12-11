季節／台北報導

反核食公投兩年效力已屆滿，外界關注民進黨政府是否會在開放萊豬後，連日本福島核災區食品也開放，而今天被立委問到是否已答應日本明年3月會開放核食進口時，行政院長蘇貞昌否認此事。

日前駐日代表謝長廷返國，今天國民黨立委曾銘宗質詢時問到，謝長廷回國做甚麼？蘇貞昌表示不瞭解。而因為有名嘴猜測謝長廷可能接替蘇貞昌擔任閣揆，曾銘宗追問，謝長廷有要接新職嗎？ 蘇貞昌表示沒有。

曾銘宗認為謝長廷很不尊重蘇貞昌，並指出外傳明年3月政府會核准日本核食進口，且已答應日本政府，有沒有這回事？ 蘇貞昌表示沒有。

藍委賴士葆質詢時也提到，美國衛生部長阿札爾8月9日來台，10日見蔡總統與衛福部長陳時中， 這麼重要的官員來台見一堆人卻不與你蘇貞昌見面 你，蘇貞昌會不會覺得鬱卒？ 蘇貞昌表示不會。

賴士葆追問蘇貞昌，被架空高興嗎？蘇貞昌宣稱不是架空是分工。賴士葆進一步質疑，日前謝長廷返國，拜會蔡英文總統、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮與衛福部長陳時中，卻獨漏行政院長蘇貞昌， 蘇貞昌過去曾罵謝長廷奸巧，還成立嗎？

對此蘇貞昌不給予明確答案，只說過去的事情他不要再提，但駐外代表回台不一定要見行政院長。賴士葆追問，所以駐美代表回台是否會與蘇貞昌見面？蘇貞昌回稱沒有。但賴士葆質疑，美國與日本都是我們最重要友邦，為什麼駐該國代表返國竟不用見行政院長？

(中時 )