新竹高商今年推派6名學生參加全國技藝競賽，拿下3座金手獎、3名優勝。（邱立雅攝）

新竹高商資料處理科高三生彭煥城從小就愛玩電腦遊戲，甚至動手設計虛擬儲物櫃，今年在指導老師張陳明特訓之下，參加全國高中生技藝競賽以術科滿分的成績勇奪程式設計職種第1名金手獎。今年新竹高商共派出6名學生參加技藝競賽，6名選手拿下3金手、3優勝，也創下連續3年派出所有選手拿獎全壘打的紀錄。

2020全國高級中等學校學生技藝競賽為技術型高中年度的重頭戲，今年新竹高商派出6名選手，與829名學生同場競技，其中資處科彭煥城獲程式設計職種第1名金手獎、資處科簡芳榆獲商業簡報職種第3名金手獎、資處科江建均獲文書處理職種第12名金手獎，另3名優勝分別為外語科舒凱麟、資處科曾子謙及國貿科林姿妤。

資處科的彭煥城在50多名選手中，以術科滿分的成績勇奪全國第1名，摘下金手獎冠軍的榮耀。指導老師張陳明指出，彭煥城除了學科成績優異外，個性沈著是勝出的原因。此外，彭煥城參加大學程式先修檢測（APCS），在程式設計觀念題、程式設計實作題上，分獲5級分及4級分的超佳成績，足以通過國內所有大學資訊相關科系個人申請入學的檢定標準。

校長劉曉雯表示，各職種前3名的選手，都取得免參加科大統一入學測驗、直接保送國立科技大學的資格，連同今年兩位分獲第1、第3的選手，新竹高商近3年已經讓6名高三的選手獲得保送大學的機會。

負責選手培訓工作的實習主任陳尚斌表示，新竹高商連年於商業類技藝競賽成績驚人，除了程式設計職種連續13年獲獎外，網頁設計更是連續19年得獎不間斷，而近5年新竹高商總計培訓出30名選手參賽，共有29人獲獎，其中包含了16座金手獎。

(中時 )