從南韓來台教韓文的帥哥老師金炳秀，因為帥氣外型成為許多談話性綜藝節目爭相邀請的來賓，還被封為「天菜老師」，他也經常透露來台遇到的各種狀況；近日金炳秀到《小明星大跟班》錄各國偏方主題，傳授家鄉超強求子偏方，要在完事後做一種姿勢比較容易受孕，讓現場所有人都笑了。

天菜老師金炳秀在《小明星大跟班》節目上分享南韓民間有名的求子偏方，他聽聞情侶或夫妻在行房後，女方要抬腳翹起屁股，呈現一個特殊的姿勢，主要讓屁股離開床；金炳秀還準備一張圖說解釋，強調「那個精子就進去的速度比較快」，會比較容易著床受孕。

金炳秀傳授家鄉超強求子偏方，要在完事後做一種姿勢比較容易受孕，讓現場所有人都笑了。(圖/ 摘自小明星大跟班YouTube)

金炳秀一說完現場來賓都被逗笑，一邊覺得有趣又覺得半信半疑，沒想到小甜甜馬上表示台灣也有類似習俗，提到自己曾聽聞，「男生幫忙女生倒立，讓它（精子）可以徹底的進去」，還忍不住開玩笑，「要抖一抖」，讓眾人笑翻。

帥哥老師金炳秀來台多年，從他IG得知，目前是嶺東科技大學和台中家商的老師，也能看到他曬出各種帥照，更不吝嗇展現他的健壯身材，擄獲許多少女粉絲的心。

(中時新聞網)