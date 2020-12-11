中天新聞榮耀紀錄台灣26年 團結轉型新媒體再出發。(中天新聞)

NCC不予中天新聞台換照，執照12月11日到期；中天新聞台宣布，直到今11日(五)晚間23：59：59，主播將不斷電播出。且倒數的最後1小時，中天邀觀眾與台內475位員工細數26年來的榮耀與紀錄，跟大家倒數最後道別，並揮別有線電視，12日零點整跨入新媒體時代元年。

NCC發言人翁柏宗解釋，自12日零時起，會以技術跳頻方式處理52台，如果是從51台按下一個頻道，會直接跳到53台；若從其他頻道按數字輸入52台，則會停留在原本頻道。

旺旺集團董事長蔡衍明10日晚間亦在臉書表示，「中天的光不會滅，相當感謝到中天大樓前支持的鄉親朋友們」。值得注意的是，中天電視YouTube頻道內容豐富，目前已吸引179萬粉絲訂閱，直登全台電視台YT頻道之冠。

《中時》報導指出，10日是國際人權日，蔡英文總統、監察院長陳菊在監院高喊「台灣人權阿普貴（upgrade）」時，民進黨前主席張俊宏等10多位黨外人士，卻在數百公尺外的街頭，對政府提出沉痛批判。張俊宏等人認為，政府高舉民主人權，卻用二分法切割人民，以台獨法西斯消滅不同聲音，把3、40年來的民主歷程，全部還回去，開啟的不是新時代，而是「新的舊時代」。

(中時新聞網)