清水高中校長黃偉立表示，希望每位老師都是陪伴指導學生自主學習計劃發展的園丁。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水高中為了讓學生自主學習獲更多資源及啟發， 11日舉辦一場別開生面自主學習指導技術經驗座談會，邀請靜宜大學、佛光大學等共約30位教授，加入指導教師行列，共同陪伴學生完成自主學習計劃。清水高中校長黃偉立表示，希望每位老師都是陪伴指導學生自主學習計劃發展的園丁，讓學生的創意能夠獲得開展。

清水高中校長黃偉立表示，校方廣邀各界參與，從一開始理念溝通、作法說明，到現在交流分享，12年國教「自發、互動、共好」的風貌，逐漸在清水高中形成。希望老師用陪伴指導代替教學授課、引導學生用計畫轉變取代放棄，讓學生在自主學習過程中，學到探索及解決問題的能力，感謝所有參與自主學習的教師們。

教務主任翟家甫指出，為了讓師長們的指導技術能夠交流，相互觀摩成長，從大學教授、校內各學科的觀點及經驗，讓彼此的指導技術更加全方位，特別規劃這場座談會。

座談會安排清水高中英文科老師林奕廷、生物科老師鄭琬婷、地球科學科老師周漢強、佛光大學管理系教授曲靜芳、靜宜大學中文系老師邱培超及企管系老師吳肜泰等六位，針對這學期陪伴學生過程及學生自主學習執行情形進行分享。

林奕廷表示，透過不斷叮嚀提醒，讓學生照著計劃進度執行，指導教師扮演陪伴學習的角色，因而看到學生認真的痕跡，例如筆記、紀錄感想等。鄭琬婷說，學生在規劃成果發表以書面、小論文、海報等各種方式呈現，不讓學生局限於學科方面的知識探討，鼓勵學生多方嘗試和實作。

周漢強指出，在自主學習教室裡，學生說書本內容好有意思，看著他的笑容和整頁筆記，實在感動到不知道該怎麼說。學習本來就是一件有趣的事情，但是我們卻已經好久好久不曾看到孩子們學習時的笑容了。

佛光大學管理系教授曲靜芳提到，從自主學習輔導現場觀察到每個學生的學習熱情、興趣不同，而容易造成學習內容深度與進度不同，故若要顧及學習成效，可能需要事前花點時間，利用設計思考方法讓同學認同自己所選擇的自主學習主題、涵蓋範圍及學習排程，以提高自主學習動機及興趣，有助彰顯學習成效。

靜宜大學企管系老師吳肜泰表示，與清中的合作以培訓未來能參加高中職創業計畫賽為目標的選手為假想，吸引7位有意增加經歷的同學，本學期先以學會撰寫一份創業計畫書／經營計畫書為目標，指導方式可粗分為三階段。

靜宜大學教務長鄭志文在總結時表示，在指導過程中，最難的地方有二：第一是明知可為而不能為，明知該教什麼但卻不應主動教，否則失去自主初衷。第二是明知應為而無法為，也就是明知應有長時間的共學，但也無法這麼做。這種情況下，自主學習指導最大的挑戰是接受學生學習的不完美，而指導的關鍵是激起學生問題意識，並一路陪伴，最後開闢一個舞台，讓學生能展現自己學習的經驗，就是老師最好的指導。

台中市教育局科長李真玲指出，看到清水高中、靜宜大學、佛光大學的師長們，共同為學生自主學習努力共創，覺得十分感動，每位師長都聆聽也吸收彼此寶貴的指導經驗，相信這些成長，最後都能讓學生獲得最多的成效。教育局也將鼓勵這樣的活動能夠持續推廣辦理，讓台中市的自主學習發展出特色。

(中時 )