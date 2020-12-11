著名財經媒體《彭博》(Bloomberg)周五（11日）表示，該新聞社的中國大陸籍女記者范希思（Haze Fan，音譯），因涉嫌危害國家安全，在北京被當局拘留。彭博發言人表示，正積極與大陸當局溝通，會盡一切努力支援范希思。

報導說，范希思周一（7日）早上11時30分與該公司編輯聯絡後不久，就被數名便衣人員帶離公寓。自范希思失蹤至今已有4天，彭博公司持續向大陸官方與其駐美國大使館探尋其下落。彭博母公司周四（10日）證實，范希思因涉嫌參與危害國家安全活動而被逮捕，其家人已於范被捕後24小時內獲得通知。

彭博發言人說，公司非常關注范的處境，並積極與大陸當局溝通以了解她的情況。目前正尋求獲得更多有關她的訊息，公司將全心全力給予支持。

報導指出，范希思於2017年進入彭博工作，先前曾在美國《CNBC》電視新聞頻道、《哥倫比亞廣播公司》（CBS）、《半島電視台》與《路透》工作。由於她是大陸公民，因此只能在外國新聞機構擔任新聞助理，不得進行獨立採訪報導。

大陸官方對彭博表示，中國公民范希思因涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動，已被北京市國家安全局依法拘押，案件目前正在進行調查，范希思的家屬已被通知，其合法權益會獲得充分保障。

(中時新聞網)