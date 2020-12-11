金門全島1萬6千多盞路燈變成1萬6千多個資訊站。（金門縣養工所提供）

民眾在沒有路名或地標的產業道路發生交通事故，只要在撥打119電話求援時，報出附近路燈編號，消防人員即可迅速根據路燈座標趕至。（金門縣養工所提供）

金門縣養工所運用公共資訊整合，打造全台首創便捷查詢平台，讓全島1萬6千多盞路燈變成1萬6千多個資訊站，包括道路、路燈報修和旅遊資訊、尋找風獅爺、垃圾通、警消資訊和Google導航，只要「一機在手，全部搞定」，可望在日內揭曉的「2021智慧城市創新應用獎」獲獎。

縣養工所說明，該所整合公共行政資訊及相關空間資料，運用地理資訊系統GIS輔助建立一套滿足公共設備管理者的查詢系統，更透過路燈QR-Code打造全國首創「定位連網」便民應用系統，其中除道路、路燈報修外，更有旅遊資訊、尋找風獅爺、垃圾通、警消資訊，也結合日常實用的Google導航，提供民眾及遊客最即時、方便的資訊。

吳志偉所長指出，全島1萬6千餘個資訊站在這套系統運作下，搖身一變為1萬6千餘個資訊站，不必下載一大堆的APP，就能透過手機掃瞄路燈的QR-Code，隨時掌握需要的資訊。例如民眾在沒有路名或地標的產業道路發生交通事故，只要在撥打119電話求援時，報出附近路燈編號，消防人員即可迅速根據路燈座標趕至。

該所在建置具智慧調光功能的路燈時，為避免農作物、生態保育、濕地造成光害，還參考各鄉鎮公所及縣府提供的生態敏感區清單，在深夜時段自動調降亮度，減少對環境的衝擊，切實做到楊鎮浯縣長要求的「永續環保、節能減碳」施政目標。

這套具廣泛性和實用性的平台系統，讓金門在「2021智慧城市創新應用獎」中，成為唯一初審入圍的離島縣市，可望在複選中脫穎而出爭取獎項。

(中時 )