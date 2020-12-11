根據《DailyView網路溫度計》政治人物網路聲量的調查，蔣萬安第4名，王浩宇第6名，不過蔣萬安的正面聲量只有9個百分點，負面聲量32個百分點；王浩宇正面聲量卻有14個百分點，負面聲量僅17個百百分點。至於王浩宇的正面聲量為何會突然會高？名嘴羅友志指出，因為現在王浩宇要救自己，媒體曾報導王浩宇是「模範兒童」，也因此把王浩宇的正面聲量帶了起來。

羅友志在《新聞大白話》節目中分析指出，網路聲量本來就是起起伏伏，會因為某一件事突然有一些起伏上來。如果針對這一點來看，王浩宇的分數也曾經跌得很慘過，因為現在他要救自己。

羅友志接著表示，大家可以在網路搜尋王浩宇「模範兒童」，曾有媒體報導王浩宇是模範寶寶，指他從小就是個乖寶寶，這樣的人怎會是不好的議員呢？還說王浩宇是一個從小知書達理的人，照片連他看了都覺得好可愛、好清純，因此把王浩宇的正面聲量帶了起來。

文山伯則認為，會參與網路聲量調查的都是年輕人居多，中壢選區王浩宇好像衝過頭了，老人家也是一票，所以網路聲量只是參考用。王浩宇在地方得罪這麼多人，他從綠黨到民進黨，若被罷免，和民進黨之間會不會真心換絕情，這是王浩宇要去注意的。他也奉勸王浩宇，他所做的事情，不只在整個中壢區，他會變成全國不分區議員，不是沒有道理，聲量高沒錯，但是不是負面呢？等到1月16日投票後就知道了。

(中時新聞網)