南門市場老牌名攤盧記魚丸店，以整潔明亮的攤位、充滿文青設計風格的活潑招牌，新鮮現做、真材實料的各式口味蛋餃，還有親切服務深得消費者的青睞，今年一點都不意外地榮獲經濟部109年度樂活名攤5星認證，也讓這家專賣現做蛋餃和各式火鍋料的名攤，人氣更加強強滾。

許多婆婆媽媽們都說，氣候轉涼想煮火鍋有盧記就很容易，找老闆娘買包高湯和火鍋料，即能輕鬆料理出讓家人愛不釋口的經典美味。

盧記魚丸店和盧記水產，是南門市場海鮮攤位的兩大台柱，這裡的海鮮食材，大多來自澎湖當地海鮮直送，加上臺灣各地漁港的新鮮貨，攤位以魚「鮮」取勝，很早就在南門市場裡站穩腳跟。

後來盧記真材實料的澎湖花枝丸深得老饕大力推崇，每次消費者上門還詢問催促有無提供其他火鍋食材服務，於是盧記魚丸店開始走出自己的風格，專攻臺灣本地和各國進口的高品質各式火鍋料，加上老闆娘盧乃菁手作蛋餃的好功夫，買過的家庭主婦們個個成了忠實粉絲。

美味的蛋餃是盧記魚丸店的招牌美食，口味共有7種，包括使用豬絞肉的原味蛋餃，還有香菇、牛肉、蝦仁、雪菜、起司、素野菜蛋餃可供選擇。特別是蝦仁蛋餃是用新鮮的蝦仁和盧記水產的鮮魚一起做成內餡，口味非常鮮甜，而吃蛋奶素的客人，也不妨嚐嚐以毛豆仁、杏鮑菇、豆皮、木耳、芹菜等食材為餡料的素野菜蛋餃，別處吃不到的好滋味千萬不能錯過。

盧記蛋餃好吃的訣竅除了餡料豐富扎實，畫龍點睛之妙在於蛋餃皮使用新鮮雞蛋將蛋黃和蛋白打成蛋液，完全不加水，使用小火慢慢煎烤，半熟蛋皮的香氣不僅吸引路過消費者的注意力，也忍不住多買幾盒回家料理。

攤位前3個大冷凍玻璃櫃，右側櫃內有盧記自製的蛋餃、高湯，還有珍珠餛飩、臺灣知名品牌的魚餃、腐皮蝦捲、水晶餃等美食，中間櫃內提供來自全臺各地高品質的火鍋丸子類料理，貢丸、芹菜丸、古早丸、雞肉丸、淡水魚丸、土魠魚丸、牛肉丸等，多達數十種任君選擇。

左側櫃則是來自臺灣和世界各地，尤其是日本進口高魚漿含量的火鍋料，有大人小孩都愛的魚包蛋、天婦羅、花枝捲、黃金魚蛋、旗魚脆丸、竹輪、魚豆腐、干貝炸等，外面找不到的火鍋料，來這裡通通有。

(中時 )