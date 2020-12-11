道路是城市發展的基石，台南市工務局表示，連結安平對外交通的安平漁港跨港大橋將於明年6月動工，北外環道路建設全線最快也將在2026年通車，未來，外地車輛到市區將可節省10至15分鐘，建構完善路網，不但搭起創造經濟的通路，也為市民開通條條安全回家的路。

工務局長蘇金安指出，目前安平聚落到市區須從安北路或安平路兩路徑，安平漁港跨港大橋工程由安平城平路興建跨港大橋連接至永華路，路線總長約1010公尺，預計2024年底完工，未來跨港大橋往西銜接四草大橋，連接鹿耳門大道並串連台61線快速道路，將可疏導省道台17線交通流量，將可減輕中華西路交通負荷量，對台南人而言，是相當重要的路網建設。

興建中的北外環道路從南科經永康、北區、中西區到安平區，改善南科周邊交通路網，全線最快2026年通車，屆時也將為台南交通帶來重大改變，外地民眾到市區可省下10至15分鐘，被看好將促進觀光旅遊發展。

工務局表示，隨著台南升格發展及南科沙崙智慧綠能科學城興起，新建道路、橋樑及道路養護更可說是建設中的重點，包括興建中的北外環道路、增設國道1號至北外環交流道、台南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道及聯絡道轉向立體化等改善南科周邊地區交通共投入約213億元；沙崙綠能科學城聯外道路、台86 線大潭交流道匝道往高鐵道路拓寬等總共投入約14.56億元。

此外，108年及109年共投入約6億元實施路平專案，完成約43.45多公里，推行人手孔蓋平行新工法約12,807個，縮短人孔蓋施工時間且完成面更平坦，未來3年亦將改善8公尺以上路口孔蓋防滑係數達50BPN等，提升道路品質與安全。市府預算外，再加上爭取中央前瞻計畫經費，109年總共投入50多億元經費，開闢拓寬上百條大小道路，為民眾羅織大台南四通八達的交通網絡。

(中時 )