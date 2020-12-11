蔡英文總統8月底突然宣布開放萊豬進口，除引發國人反彈外，也質疑政府到底哪時就在商議此事，原本行政院長蘇貞昌一直不願鬆口哪時知道的，今天終於坦承，在他接任閣揆後，蔡總統很快就與他討論此事。

12月8日國民黨立委江啟臣質詢時問蘇貞昌，哪時開始與蔡英文總統討論開放萊豬進口？蘇貞昌只說「有相當一段時間」，江啟臣追問「到底多長？」蘇貞昌說「蠻長的」，不肯給予明確答案。

今天國民黨立委賴士葆質詢時追問蘇貞昌，哪時知道要開放萊豬進口？蘇貞昌說知道很久了。賴士葆追問哪時？最早哪時蔡總統跟他談此事？

蘇貞昌又表示很久了，蔡總統常與他討論這個問題。賴士葆追問第一次討論是哪時的事？半年前嗎？ 蘇貞昌坦言不只，還說他擔任行政院長總統就有與他討論此事。

由於蘇貞昌早在去年1月就接任行政院長，如果剛上任就與蔡總統討論開放來豬，形同此事在8月對外宣布前，已偷偷醞釀19個月，因此賴士葆進一步確認是否蘇貞昌剛就任就與蔡總統討論此事？對此蘇貞昌表示，不是剛上任就討論，但上任後蔡總統很快就與他討論。

另外中央政府拒絕未來強制業者標示肉品是否含萊劑，但新北市議會8日通過要求9大類業者必須清楚標示豬肉是否含萊克多巴胺，對此賴士葆詢問蘇貞昌會如何面對地方通過的此類自治條例？

蘇貞昌回稱，各縣市制訂地方自治條例規定不同，但國家要有整套規範，不要亂了套，中央會依立法院通過的法律審酌，地方自治條例不能牴觸法律。但賴士葆提醒，立法院根本沒有法律規定肉品不能標示含萊劑。

此外美國總統當選人拜登宣布，在對美國內部教育與勞工重大投資前，不會與外國簽經貿協議，使國人質疑我國可能平白開放萊豬卻一無所獲，經濟部長王美花卻要國人對美國將心比心，今天藍委廖婉汝質詢時質疑，王美花要國人對拜登將心比心，那可以也對國人將心比心嗎？但王美花表示不同意廖婉汝講的，政府對進口萊豬有定安全容許量，吃起來就是安全的。

(中時 )