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國家通訊傳播委員會否決中天新聞台換照，中天電視緊急聲請假處分，請求暫時准予換照、禁止變更使用52頻位，但遭台北高等行政法院駁回，中天不服抗告，最高行政法院11日下班前裁定駁回，中天新聞台12日0時確定關台。然而，中天關台案引發各界關注，過去有不少學者、專家都紛紛表態，NCC前副主委劉宗德還為了他曾擔任NCC委員起身鞠躬致歉，認為NCC違背成立的初衷，以換照之名行審查之實，已背離成立NCC的初衷及組織法賦予的獨立自主權限，有違憲、違法疑慮，未來難通過司法重重檢驗。

圖為中天新聞台。（圖／中天提供）

中天新聞台將於11日後撤出52頻道，是NCC成立14年來，第一個被關的新聞台。《中時》報導指出，劉宗德10日在國家政策研究基金會舉行的「告別中天!訣別新聞自由」記者會中鞠躬致歉，強調他是NCC第一任副主委，看NCC一步步走上違憲組織。會中，立委李貴敏也表示，52頻道即將變空頻，民主法治的台灣，封殺言論自由。

而前立法委員林郁方接受《中時新聞網》採訪表示，民進黨是敲響民主的喪鐘，悲哀至極，舉例歷任總統及美國都沒有關新聞台的先例，怒批台灣的民主在倒退，民進黨終會為此付出慘痛代價！

中天關台引發各方關注，媒體人陳文茜曾在臉書發表近2500字長文，揭露早年制定《衛星廣播電視法》時代背景，仍有戒嚴威權的遺毒，如今「再度被啟動」，她點名蔡英文總統、NCC主委陳耀祥都不在當年為民主奮鬥行列，痛批「如今不只享受權力，還成言論自由的踐踏者」。

另外，台北市長柯文哲8日被問及，蔡英文總統是否變成獨裁政府？他則回應，自己是支持言論自由、公平正義，如果要用這個當標準，好啊，以後都用一樣的標準，公平就好，老百姓自己會看。

(中時新聞網)