中天新聞52台走入歷史，這兩天綿延不絕的雨勢彷彿老天正為言論自由已死哭泣。鏡頭前，中天當家主播盧秀芳率麥玉潔、洪淑芬、簡至豪、張雅婷、馬千惠、鄭亦真、許甫、周玉琴、林嘉源、戴立綱、王乃伃與張若妤等多位主播，在關台前最後一刻仍然堅守崗位；鏡頭後，無數的幕後人員秉持專業依舊堅持不懈。

資深攝影記者胡啟仁在中天新聞服務已26年8個月，他11日坦言聽到關台消息的當下很震驚，「但不會太慌張，因為老闆說要幫我們堅持到最後，雖然電視不做，還是轉到網路上，我還是會做跟以前一樣的工作」。他不解表示：「我們報導的都是事實，不會造假，尤其現在媒體環境很惡劣，除了立場之外，好像沒什麼是非，現在的執政黨很在意媒體行銷跟宣傳，它等於把網路跟電視上所有聲音都變成執政黨是主流，變成它有話語權，好像不一樣的聲音就要被曲解。」

胡啟仁表示：「我們平常做的新聞本分正當，光明正大去報導，雖然有時監督力道比較大，但媒體不是第四權嗎？這就是媒體存在的價值！基本上當總統頂多八年，但媒體永遠存在！」他的太太是基督徒，他也以聖經來形容中天人的心情，「如果今天做官的要判我們死刑，那我們就可以像保羅臨終所言：那美好的一仗我們已經打過了，當跑的路我們已經跑盡了，所信的道我們已經守住了，從此以後，有正義的冠冕為我們存留」。

胡啟仁回憶當年納莉颱風時，因為堤防破了，水直接灌到台北市，「那時候攝影棚在地下一樓，所有的機器設備都在那裡，水淹到二樓高，公司所有器材都淹到水裡，我在公司播了兩、三小時，開始灌水進來，然後開始搶救設備。」他當時把車停在高架橋上，離開公司後，還游到可以走路的地方，才能把車子開回家。

中天攝影中心主任劉明忠認為關台是自己職涯生活最大的事件。（中天新聞台提供）

攝影中心主任劉明忠在中天新聞24年又3個月，他感性地說：「我的所有輝煌青春都在中天，有線電視開始我就已經參與，近代歷史的大事件，更都實際參與到，例如九二一等重大案件，我都身歷其境參與，但我覺得關中天是最大的事件，這是我記憶裡面永遠不會忘記的事件！」他表示進中天新聞以來，就為它感到驕傲。

劉明忠表示：「中天新聞是一個非常有國際觀的媒體，我們以前是從國際新聞起家，後來也成為台灣新聞的主力，我們一直秉持著公正理念去做新聞，但是我們的公正被人家當成不一樣的聲音，這對於一個新聞工作者來講，非常不尊重！」他感嘆這是民主自由走倒退，完全違背新聞自由跟言論自由，「我相信忽然發生這個事情，每個員工聽到一定會有擔憂，我們期盼司法最後還我們一個公道，希望再回到52頻道，當然媒體的進步不管是傳統電視還是網路，我們都會同時進行，未來如果要朝網路發展，我們也會努力適應這個環境，畢竟任何產業都要向前走」。

中天新聞盼落實言論自由。（中天新聞提供）

而編播中心副主任梁麗雙在中天新聞已服務17年，她11日忍不住提出數個問題：「我們到底做錯了什麼？我們的新聞自由跟言論自由到底在哪裡？怎麼會一味打壓我們？」她從撤照消息、假處分被駁回一路不敢置信，「我負責晨間新聞，有好幾度都偷偷哭了，覺得很難過，怎麼會這樣？」說到這裡她忍不住落淚，「那大家的工作權益呢？雖然所有人還是秉持該有的新聞專業，堅持到最後一刻，但心裡忍不住會想：我們這麼努力，時刻堅守應有的精神，為什麼結果是這樣？這兩天都在下雨，忍不住想問老天爺是否也為我們哭泣」？

梁麗雙17年始終堅持崗位，「我對中天的熱忱，我對新聞的熱忱，到現在都沒有變，完全無法想像會遇到這樣的一天！我每天晨間新聞4點到班，晚上11點多睡覺，但我不覺得累，因為這就是我要的」。她忍不住淚問：「明天（12日）開始，我要怎麼辦？」對於家人的擔心，她坦言：「我只跟家人說：不會啦，就是做好自己的工作，走一步算一步。」但她也自我勉勵，「危機就是轉機」！

(中時 )