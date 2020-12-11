台南市中信金融管理學院學生到麻豆區港尾國小附設幼兒園進行聖誕報佳音活動。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市中信金融管理學院一行12位學生，今天到麻豆區港尾國小附設幼兒園進行聖誕報佳音活動，帶領幼兒們玩遊戲、DIY薑餅屋，小朋友玩得開心，大學生也從活動中體認服務的意義。

帶隊的中信金融管理學院專員李佩怡說，中金院除了重視學生在專業上的追求與品德上的薰陶外，也非常強調在課外活動上的表現，尤其是對偏鄉的關懷。這12位來自不同科系的同學，都是主動報名學習的，今日到港尾國小服務，師生均感榮幸。

活動一開始，大學生以活潑可愛的帶動跳揭開序幕；接下來，則是一連串精心設計的闖關遊戲，如滾雪球，套圈圈、撈色球辨識顏色等，幼兒們玩得興致盎然；還有DIY手作薑餅屋，大哥哥、大姊姊們耐心而溫柔的帶領幼兒們親手製作薑餅屋，小朋友與這麼多大哥哥大姊姊陪玩，都非常高興。

港尾國小校長李啓榮表示，學校的孩子很喜歡與人互動，對於這次聖誕報佳音活動期待已久，非常感謝中信金融管理學院選擇港尾附幼作為服務對象，讓孩子提前歡度聖誕節。因為有愛，讓校園裡瀰漫了溫馨愉快的氣氛。

(中時 )