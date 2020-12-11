台南市中信金融管理學院一行12位學生，今天到麻豆區港尾國小附設幼兒園進行聖誕報佳音活動，帶領幼兒們玩遊戲、DIY薑餅屋，小朋友玩得開心，大學生也從活動中體認服務的意義。
帶隊的中信金融管理學院專員李佩怡說，中金院除了重視學生在專業上的追求與品德上的薰陶外，也非常強調在課外活動上的表現，尤其是對偏鄉的關懷。這12位來自不同科系的同學，都是主動報名學習的，今日到港尾國小服務，師生均感榮幸。
活動一開始，大學生以活潑可愛的帶動跳揭開序幕；接下來，則是一連串精心設計的闖關遊戲，如滾雪球，套圈圈、撈色球辨識顏色等，幼兒們玩得興致盎然；還有DIY手作薑餅屋，大哥哥、大姊姊們耐心而溫柔的帶領幼兒們親手製作薑餅屋，小朋友與這麼多大哥哥大姊姊陪玩，都非常高興。
港尾國小校長李啓榮表示，學校的孩子很喜歡與人互動，對於這次聖誕報佳音活動期待已久，非常感謝中信金融管理學院選擇港尾附幼作為服務對象，讓孩子提前歡度聖誕節。因為有愛，讓校園裡瀰漫了溫馨愉快的氣氛。
(中時 )
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