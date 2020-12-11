國家通訊傳播委員會（NCC）對中天電視不予換照，卻傳出主委陳耀祥公開替公廣集團及華視「牽線」52台，副主委翁柏宗也對此表態，前廉政署檢察官、律師翁偉倫痛批NCC跳脫本來應該是中立的監理機關角色來推薦頻道，格調太低了。

翁偉倫表示，先不說華視還有近10％的民股，單就NCC該扮演的角色，推薦頻道就很不應該。

翁偉倫強調，NCC與內政部、法務部等機關不同，NCC不是行政機關，是一個委員制、合議制，與公平會極類似帶有監理色彩的機關，比較像準司法機關，本身應該要有很高的中立性，所以對於頻道的安排，程序上應是將有意爭取頻道的提案來進行准駁，根本不該在自己主管業務上提出任何「推薦」。

翁偉倫說，即使有線電視系統商移頻，各方角力下，NCC都應該就各方的優缺點進行審酌後做出裁量，如果對移頻有「定見」，審查時就會偏頗，例如A台與B台競爭，NCC「預訂」給A台，就只會著眼A台好的意見，最後的裁量結果，肯定是給A台，這就有裁量逾越的適法性問題。

至於NCC動輒「約業者喝咖啡」的行為，本來就像是「行政指導」，一個監理機關這樣做就是很不適合的，被約談的業者不可能沒有壓力，再者，如果52台是以公益性頻道為主要考量，市場上很多其他頻道也具有公益性，NCC若要系統台考量推廣公益性頻道，應該讓系統業者從眾多公益性頻道選項中決定，而不是由主關機關指定或認定的頻道。總之，NCC是監督核照機關，不應該做這樣的行政指導行為。

甚至NCC委員因此有可能涉及貪汙違法。翁偉倫說，如果NCC委員因私相授受利益而有違背法律行為，如果經司法機關調查屬實，不管是NCC主委、副主委或任何一個委員等官員，都會因為他的身分可能構成圖利罪。

(中時 )