南韓青瓦臺國務調整室第一次長崔彰沅，11日宣布美韓在第201次《駐韓美軍地位協定》聯委會中，達共識歸還駐韓美軍的12處軍事設施。《東亞日報》分析，由於駐韓美軍龍山基地的石油外洩汙染地下水，居民抗議恐影響美韓同盟；加上美方有意加速實現戰時作戰指揮權的移轉，故促成此次歸還。

根據雙方協議，此番美軍歸還的設施包括首爾市龍山區5處軍事設施(約15.5萬平方公尺)、中區1處軍事設施（5萬平方公尺）、京畿道3處軍事設施（116萬平方公尺）、大邱市1處軍事設施（7萬平方公尺）、慶尚北道1處軍事設施（1萬平方公尺），以及江原道1處軍事設施（2萬平方公尺）。

前述歸還總面積達146.5萬平方公尺，相當於首爾汝矣島面積的一半。這是美軍首次將龍山基地歸還給南韓。龍山基地是首爾核心區，曾是駐韓美軍司令部所在地，2018年6月才遷至京畿道平澤。

不過，龍山基地關閉後要較長時間才能完權收回，故採取分批移交；此次僅收回基地內的兩個區域，及運動場與壘球場。

南韓表示，這次收回的地區將興建公寓、傳染病醫院與龍山公園。雙方也談妥，日前龍山基地發生石油外洩汙染地下水源，引爆居民抗爭一事，先由南韓負擔汙染淨化費用，日後再針對經費分攤進行協商。至於汙染則任歸屬，如何加強其他仍在使用基地的環境管理，汙染管理標準制定，以及發生環境汙染時的調查模式，雙方仍會持續磋商。

據2002年與2004年分別談妥的《聯合土地管理計畫》(LPP)與《龍山基地搬遷計畫》(YRP)，駐韓美軍將歸還基地80個區域；然返還進度卻延宕10多年，雙方認為，持續不處理基地返還，加上龍山基地汙染與抗議，恐影響美韓同盟關係。甚至，持續拖延不還只會讓汙染處理費用更為膨脹，也讓美軍一口氣還基地中12個區域。

《東亞日報》也分析，有鑒於基地延遲歸還、基地汙染等問題，一再引發居民抗爭；加上為實現移交戰時作戰指揮權，有必要加速龍山基地的返還，是促成這次歸還的主因。崔彰沅表示，會儘早收回整個龍山基地與其他駐韓美軍基地。

(中時新聞網)