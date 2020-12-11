澎湖中西涼亭死亡海龜。（澎湖岸巡隊提供／陳可文澎湖傳真）
澎湖中西涼亭死亡海龜。（澎湖岸巡隊提供／陳可文澎湖傳真）

離島澎湖11日一天連續發現3隻海龜死亡，生命輓歌。

海巡署澎湖第七岸巡隊今日上午09時許接獲民眾報案，在白沙鄉牛踏尾沙灘發現1隻死亡玳瑁海龜，長度35公分、寬度31公分。

下午1時40分許，第七岸巡隊巡邏站於湖西鄉中西涼亭發現兩隻死亡海龜，綠蠵龜長度45公分、寬度37公分，玳瑁海龜長度38公分、寬度32公分。

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(中時 )

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