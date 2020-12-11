澎湖1日3起海龜死亡 19:232020/12/11 中時 陳可文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎湖牛踏尾沙灘死亡玳瑁。（澎湖岸巡隊提供／陳可文澎湖傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澎湖中西涼亭死亡海龜。（澎湖岸巡隊提供／陳可文澎湖傳真） 離島澎湖11日一天連續發現3隻海龜死亡，生命輓歌。 海巡署澎湖第七岸巡隊今日上午09時許接獲民眾報案，在白沙鄉牛踏尾沙灘發現1隻死亡玳瑁海龜，長度35公分、寬度31公分。 下午1時40分許，第七岸巡隊巡邏站於湖西鄉中西涼亭發現兩隻死亡海龜，綠蠵龜長度45公分、寬度37公分，玳瑁海龜長度38公分、寬度32公分。 柯市府最新民調 民進黨支持度首度死亡交叉 美審疫苗前夕 單日死逾三千人 (中時 ) #公分 #澎湖 #海龜 #發現 #長度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 御頂股票 12/14起預收款券 18:092020/12/11 財經 《國際社會》韓國染疫數連3日逼近700例 政府尚不考慮祭出最強限制 15:232020/12/11 財經 《金融》超級股東會日 明年上限降至90家 07:442020/12/11 財經 反送中＋疫情陸生不來 2／3香港私立大學嚴重招生不足 11:532020/12/11 兩岸 台中這家海鮮粥超佛心 公益日霸氣送1500碗 14:412020/12/11 寶島 中和秀朗橋北側開發案 15日辦首場公聽會 15:162020/12/11 生活 駐美處解除隔離 明起全員上班 10:412020/12/11 政治 高捷公司成立20週年慶 擴大舉辦3x3籃球賽及公益馬拉松 15:312020/12/11 生活 共同社：日檢將以殺人罪起訴京阿尼縱火犯 11:562020/12/11 國際 淡海輕軌收費倒數4天 單日2萬人搶搭 16:542020/12/11 生活 地方議事公開規定上路1年 新北市及桃園市議會未改善 10:342020/12/11 政治 寶島熱門新聞 大佛動起來 卦山觀光市集20店家統一招租出去了... - 寶島 畫圖靠思想 東南國中包辦全國比賽西畫類近一半獎項 - 寶島 金門路燈變資訊站 一機在手全部搞定 - 寶島 柳營農會百周年慶暨牛奶節活動 12日牛奶、柳丁汁免費暢飲 - 寶島 千名耶誕老公公報佳音 中市府廣場18日溫馨啟動 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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