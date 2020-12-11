高雄市政府推動捷運土地聯合開發，11日舉辦「捷運RK1聯合開發說明會」，副市長林欽榮丶捷運局長吳義隆攜手行銷岡山火車站前、原岡山果菜批發市場千坪土地，高達20億的價值要吸引投資人目光。

吳義隆強調，開發基地具捷運路線及臺鐵雙鐵優勢，初步構想朝以住宅、商場、運動中心規劃，此案若投資10億元，將來可產生20億的價值。

岡山火車站前的岡山果菜批發市場已有64年歷史，市場用地約有150戶批發攤舖，為配合高雄捷運路竹延伸線建設，經農業局與攤商協調，已於11月2日完成遷移並交付土地給捷運工程局開發規劃。

前岡山果菜市場用地作為高雄市捷運局第二波主打之捷運土地開發案，除了具指標性外，亦是北高雄市發展之重大契機。本市場基地方整，且緊鄰岡山火車站及高雄捷運紅線延伸線RK1站、岡山轉運站，未來更可透過跨站天橋，連結至岡山火車站後站，此外亦可透過捷運系統，往南搭乘至橋頭科學園區及高雄市中心、往北至高雄科學園區，在這兩個重量級的科學園區優勢加持之下，讓基地區位優勢錦上添花。

捷運局指出，目前招商法令皆已備具公告，預計12月底前啟動招商作業，將土地使用分區管制規定、建物設計指導原則等開發事項公告並刊登政府公報，接續辦理徵求投資人。

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(中時 )