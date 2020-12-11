花蓮一名洪姓男子，將車輛違規停放在紅線，交通隊執行拖吊勤務發現，廣播並實施拍照，未見車主出現，隨即把車輛吊離，不料洪男卻衝出阻擋拖吊車，拜託警方別拖吊，並撕毀封條，衝入駕駛座啟動引擎，導致拖吊車撞擊路旁車輛，被警依妨害公務罪送辦。

洪姓車主9日將愛車違停在花蓮市文復路與民權路口紅線上，交通隊拖吊車輛發現後，經廣播車主未在場並實施拍照取證後，警方將車輛執行拖掛，車拖離原處僅約40公尺，心急的洪男衝上去阻擋，哀求警方放車，員警在車上廣播其行為恐涉妨害公務罪嫌，同時通知轄區美崙派出所到場協助排除。

詎料洪男竟趁執勤員警撥打電話之際，撕掉封條闖入車內並啟動引擎，洪男也不下車，被員警強押下車，偵訊後依妨害公務罪嫌移送地檢署偵辦。

未料過程一波三折，排除現場狀況後，警方繼續將違規車移置拖吊場途中，殊不知洪男已將車輛引擎啟動造成方向盤自動解鎖無法固定，導致途中違規車輛滑移擦撞停等紅燈的自小客車，除了釐清肇事原因，已請保險公司辦理理賠事宜。

花蓮縣警察局表示，依妨害交通車輛移置作業規定，發現違規停放車輛，經警方廣播後，仍未見車主出現，警方現場拍照完成取證，並將車輛車輪放上輔助輪，也就是俗稱「溜冰鞋」，如執行拖吊已移離原來位置，即不得請求停止拖吊及放行。

(中時 )