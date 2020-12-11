北市動保處於5日、6日兩度接獲民眾通報北投區發生疑似禽鳥遭毒殺案件，動保處獲報後即派員趕赴案發地點調查並保存相關物證，現已將死亡禽鳥遺體及疑為毒餌麥粒送交行政院農業委員會淡水家畜衛生試驗所檢驗，目前檢驗結果尚未出爐，動保處將持續追蹤後續進度。

動保處表示，禽鳥死亡案件發生地點位於關渡平原水稻田，案發地點周邊尋獲麻雀、鴿子及1隻鳳頭蒼鷹共3種禽鳥遺體，死亡禽鳥附近發現疑似毒餌的麥粒，動保處將動物遺體及毒餌帶回檢驗，也協助進行現場環境清潔作業，避免殘留毒餌讓更多無辜動物受害。

除此之外，動保處於上11月也接獲士林區及北投區共3起疑似犬隻遭毒殺案件通報，成功取得其中2案犬隻遺體，但經家衛所檢驗皆未檢出毒物反應。另關於近期士林區擎天崗傳出牛隻死亡案件，動保處獲報後立即派員前往調查動物死因，現場證據為指向有人為毒害之跡象，實際死亡原因尚待家衛所剖檢判定。

疑似人為毒殺的通報案件，尚未排除農田噴灑藥劑導致的非目標生物誤食死亡的可能性，農民為避免作物遭病蟲侵害，在臨近作物收穫期間雖有使用農藥的需求，為避免無辜生命受毒害，並同時維護農地周邊生態系健全，動保處呼籲農民朋友盡可能降低農藥用量、避免使用遭禁用之藥劑，更不應將農藥投入病蟲害防治以外的用途。

近來消費者對食安問題愈發重視，有機產品的市場接受度大幅提升，建議農民朋友可以諮詢農會及改良場等專業單位，嘗試以生態友善的替代方式進行病害防治。

動保處提醒，所有疑似毒殺案件已全數完成相關檢體採樣及送驗作業，目前動物遺體檢驗結果皆未指向有人為投毒致動物死亡之跡象，請民眾毋須恐慌，動保處將持續進行調查。

也請市民朋友協助注意周遭環境，如有發現疑似毒物或遭毒殺動物，請協助保存案物並通報動保處進行相關採證及檢驗作業，如有發現可疑人士也可播打1999市民專線或動物保護專線通報動保處。

(中時 )