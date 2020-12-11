中天新聞部也以「不斷電」方式，將攝影棚移往一樓大廳外，直接面對群眾，像是在宣示永遠會站在民眾這一邊。(朱真楷攝)

隨著52頻道結束倒數時刻逼近，入夜後，有愈來愈多「觀眾」從家裡的電視機前，走到了中天新聞大樓外，所有人都變成了對新聞自由、民主人權的「支持者」。(朱真楷攝)

最高行政法庭裁定抗告駁回，最後的司法正義期待落空，讓今晚成為中天新聞在52頻道的最後一夜。國家機器的壓迫，像是低氣壓，逼得中天快喘不過氣；但在風雨飄搖年代，中天新聞團隊打斷手骨顛倒勇，走出攝影棚面對民眾播報，像是在向台灣人宣告，暗暝的雨再大，中天的光不會滅。而入夜後聚集在中天大樓外聲援的支持者，也像在告訴中天，世界愈暗，你越亮。

「拜託讓我有機會跟中天主播講一分鐘的話，我要跟他們說你們真的辛苦了，千萬不要忘記有我們在看你們的新聞…」一位來自三重的廖伯伯，在下午2點主動到中天新聞位在台北民權東路上的大樓外，對新聞團隊表達支持。

廖伯伯說，自己72歲了，不會用手機，但為了盡一點力量，前幾天他要兒子、女兒當著他的面上網替中天YT頻道按讚，「我不會用手機，但我有兩個讚，拜託中天要加油！」

隨著倒數時刻逼近，有愈來愈多像廖伯伯一樣的「觀眾」，從家裡的電視機前，走到了中天新聞大樓外，在今天，所有人都變成了對新聞自由、民主人權的「支持者」。而中天新聞部也以「不斷電」方式，將攝影棚移往一樓大廳外，直接面對群眾，像是在宣示永遠會站在民眾這一邊。

雖然NCC宣布不予換照後，司法救濟一度成為中天新聞續留52頻道的期望。但隨著傍晚最高行政法庭駁回抗告後，司法正義確定落空，儘管結果不讓人太意外，但這個消息，確實也讓中天新聞人的心頭再度一震。

曾主跑民進黨多年的中天主播王嘉源說，今天他是哭著到中天上班，想到政府機器這樣對付媒體，一個民主進步的政黨，卻做這樣反民主進步的事，讓他很悲傷，但沒關係，擦乾眼淚，他會繼續往前。

中天主播盧秀芳說，金恩博士帶領的民權運動，對台灣的黨外運動是有啟發的。當年金恩說過「當我們肩負使命，要為弱者說話、為沒沒無聞的人說話、為國家受害者說話、被國家稱之為敵人的人說話。」請問這些話，民進黨的朋友還記得嗎？

入夜後，此刻圍繞在中天大樓外的「觀眾」，加油聲是愈來愈大。有人說，關台真的早有預感，只是沒想到心裡準備了這麼久，但到了最後這幾個鐘頭，還是很傷心；有人說，謝謝中天新聞陪著觀眾走到今天，給了他不一樣的聲音。也有人受訪時不願說話，但臉龐上的水珠，雖分不清是雨水還是淚水，沉默中卻也讓人讀到了悲傷。

世界愈暗，你越亮。中天離開52頻道後，手上的「麥克風」看似變小，只是，當這個世界愈來愈不像你我想像的那般明亮，中天在暗暝中的光，會愈來愈亮。

(中時 )