縣長翁章梁（右）參觀江金品的山葵復育園，請益山葵產業相關問題。（張亦惠攝）

嘉義縣阿里山鄉的特有作物「山葵」因20年前林務局為國土保安，禁止國有林地栽種後，逐漸消失，山葵農也是山葵商的江金品3年前引進12種日本品種，在海拔約1200公尺的石棹地區以網室栽培，成功馴化出2種適合中海拔栽種的山葵品種，預計明年能將健康種苗給農民栽種。

日治時期以來山葵就是阿里山上居民賴以維生的高經濟作物，大多出口日本，但林務局2011年起以種植山葵違反水土保持、生態保育等理由收回土地，面積逐漸減少，不具經濟規模後因無法出口，農民種植意願低，阿里山山葵也成絕響。

江金品是阿里山人，經營山葵產銷超過40年，因林務局政策關係，將山葵事業轉移至大陸雲南，為當地居民帶來不少收入，2018年因農委會水保局中海拔山葵復育計畫回台，引進12種日本山葵品種在海拔約1200公尺的地方做試驗，成功試出2種適合中海拔的山葵。

江金品說，山葵的根莖葉都能使用，綠梗種植約6個月時即可收成莖跟葉，紅梗則因顏色不受顧客歡迎，多種植2年左右取根使用。目前正宗阿里山山葵每公斤要價2800元，未來會是山區重要的經濟作物。

日前縣長翁章梁也參觀江金品的山葵復育園，江金品指出，預計明年就能販售適合中海拔種植的山葵健康種苗，也希望未來阿里山可以比照日本成立山葵觀光園區，帶動觀光產業。翁章梁也肯定復育成功，未來會支持相關發展。

(中時 )