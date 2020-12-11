呂婕菲日前拍攝婚紗照。（聲達娛樂提供）

呂婕菲將推出第四張全創作專輯《房客 4unk in one》，首波主打歌〈墨菲定律〉靈感來自閱讀張愛玲傳記，提到「出名一定要趁早」，面對自己的音樂事業，準備了十年才出第一張專輯，呂婕菲反而覺得「出名不一定要趁早」，「不管是大器晚成、還是懷才不遇，不如順其自然，交給墨菲定律，該來的跑不掉，不早不晚剛剛好！」

她19歲與涂惠源老師墜入情網，20歲就結婚搬來台北，兩人都很隨興，當時只簡單的擺酒與親友吃飯，隨即跟先生搬到台灣，並沒有拍攝婚紗照。這次新專輯開案時，呂婕菲提到今年是他們結婚第11年，希望可以在結婚紀念日時拍攝一組正式的婚紗照做紀念。貼心的團隊開始分頭張羅，想趁拍專輯主視覺時，加拍一組「婚紗照」，讓結婚11年的賢伉儷重溫新婚甜蜜。

拍照當天其實是專輯照拍攝，凃惠源老師並不會到場，為了營造驚喜，同事們保密到家，以拍攝宣傳照為由，特地請涂惠源老師務必將西裝帶進棚，涂老師不疑有他，到了現場才發現，戴著頭紗的愛妻捧著永生花，正守候著他， 現場氣氛立刻充滿粉紅泡泡，由於先前夫妻二人完全不知道今天的婚紗照驚喜，看著大家忙進忙出，夫妻倆感動到說不出話。

涂惠源老師和呂婕菲結縭滿11年，是為「鋼婚」，象徵「不但不生鏽，比鐵更要堅」，在旁人眼中的這對夫妻非常恩愛，呂婕菲總是用含情脈脈的眼神看著涂老師，而涂老師更對妻子Shiny相當呵護、照顧有加，拍攝過程甜蜜蜜，連攝影師都大叫：「閃瞎了，閃瞎了！」，同事們則羨慕不已，在離婚率超高的現代，兩人歷經11年「鋼婚」還如膠似漆，宛如新婚。

(中時 )