為防範南臺灣山區土石流或其他複合型災害，整合各單位防災資源，行政院南部聯合服務中心11日與行政院農業委員會水土保持局共同簽署「109年度南部地區災害區域聯合防災合作備忘錄」，強化南部地區坡地防災應變與危機處理能力。

水土保持局臺南分局2018年即與台南、高雄市政府及屏東縣政府共同簽署防災備忘錄，今年期滿。今年新一期合作備忘錄廣邀相關夥伴共同加入，擴及「水、土、林、路」等領域，並於行政院南部中心舉行簽署儀式，除原合作單位外，還邀請經濟部水利署第六、第七河川局及南區水資源局、交通部公路總局第三區及第五區養護工程處、農委會林務局嘉義及屏東林區管理處等機關參與，由各單位聯合推動南部3縣市坡地區域聯防工作，希望藉由相互支援機制，整合及運用多方資源，提升防災、減災、救災效能，透過平台進行防災經驗分享、技術資訊交流、人員訓練及合作議題討論等取得防減災工作的共識，當未來災害發生時，共享警戒資訊、災害處置及疏散避難等資源，以達減低人命傷亡與財產所失之目標。

農委會水保局李鎮洋局長表示，前兩年的運作經驗，讓中央與地方聯防作業共識、解決了屏東縣馬仕野溪滯洪池用地問題，2019年0823豪雨啟動聯防作業，大幅減輕屏東縣防災工作壓力。

行政院南部中心執行長陳政聞表示，台灣經歷許多災害，都需要中央及地方政府一起來協助，南部中心一直扮演建立跨域協調及資源整合角色，透過平時做好相關溝通、協調分配及有效率的SOP，事發後就能立即決定如何防災應變，強化南部縣市防災應變能量。未來透過聯防合作，整合中央與地方政府防災人力與資源，藉由經驗分享與技術交流，探討相互支援機制，以達未來當災害發生時，人命傷亡減低與財產所失之目標。

(中時 )