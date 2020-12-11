桃園市八德警分局四維派出所警員楊家洧及黃子瑋日前10時許擔服巡邏勤務，接獲派案稱疑似有遭詐騙案件，隨即趕往現場處理，經警方及銀行行員耐心向民眾解釋，民眾才打消匯款念頭，避免受騙上當損失。

八德區介壽路一間銀行日前上午10時許，有民眾準備要臨櫃匯款1萬4000元至網友指定帳戶，簡姓銀行行員一聽，直覺民眾疑似遭詐騙便立即報警處理，四維所警員楊家洧及黃子瑋獲報便立即趕往現場了解；經查為一名印尼籍的李姓女子3個月前在網路上認識一位在美國的台灣籍醫生，雙方利用LINE通訊軟體聊天，因該自稱醫生的男子說要回台灣開設診所急需用錢，李女便到銀行要匯款台幣1萬4000元給其所指定的帳戶。

員警及行員向李女說明，該類情況應是常見的假交友詐騙案況，千萬不要被此類話術騙了；李女起初還是深信不疑，但經楊、黃兩員警及行員悉心勸說，且舉出諸多可疑之處告訴李女，李女終於恍然大悟並打消匯款念頭並立即封鎖該帳號，警方與銀行行員才鬆了一口氣，成功阻止本起網路詐騙匯款案。

警方表示，詐騙集團常自稱是國外人士並先用帥氣照片搭訕，之後再以甜言蜜語及各種理由話術要求被害人匯款，並且指定被害人要匯款至不明帳戶，此種詐騙案類一旦錢匯出去就難以追回，因此再次呼籲民眾對於來路不明的網路交友，一定要小心查證，也可以撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當，多一分警惕、少一分損失，也呼籲各金融機構對於可疑的匯款案件，多加關懷提問，並打110通知警方派員協助，共同為降低受騙案件出一份心力，只要金融機構行員成功協助阻止詐騙匯款，警察局都會頒發禮券及獎狀鼓勵。

(中時 )