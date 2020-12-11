2016年蔡英文就任總統後，雖宣稱要推動新南向降低對大陸貿易依賴程度，但今年台灣對大陸（含香港）出口額占台灣出口總額的比率卻創下歷史新高，因此今天國民黨立委李貴敏質詢時提及，政府兩岸政策導致兩岸關係緊張，若哪天台灣跟澳洲一樣被大陸經濟制裁怎辦？行政院長蘇昌、經濟部長王美花都講不出明確有效辦法，國發會主委龔明鑫則語出驚人的表示，大陸更依賴台灣。

藍委曾銘宗質詢時提到，政府宣稱要降低對大陸經貿依賴，不能把雞蛋放在同一個籃子，做到了嗎？ 蘇貞昌表示，這是經濟學上的道理，政府對與大陸的互惠互利貿易從不制止，但也知道不能把雞蛋放同一個籃子，尤其陸美貿易戰誘導台商資金回台。

但曾銘宗直言， 台灣對大陸與香港出口比率，整個馬英九政府任內都40％左右，今年11月底卻達43.8％，越來越依賴了。王美花回稱，現在台商回台做更多高階產品出口，包括到大陸，比重提高是因為我們的產品在全世界都有競爭力，加上許多國家因為疫情不好。

曾銘宗追問那政府哪時可以降低對大陸的經貿依賴？王美花回稱政府會做一個比較健康的產業布局。曾銘宗提醒， 不要越布局，對大陸依賴越嚴重。

李貴敏質詢時則提到，政府在其他方面都反大陸，經濟卻嚴重親近大陸。蘇貞昌表示態度上政府不是反大陸，而是希望互利互惠，對全世界只要有機會做生意都會做。

但李貴敏提醒， 民進黨制定反滲透法，連台灣人去參加大陸節目都可能有刑責，把對岸當敵國，政府會修正這種態度嗎？蘇貞昌回稱，他從不反大陸，希望互利互惠，但大陸若要併吞台灣，他絕對守住國家主權與安全。

李貴敏接著質疑， 台灣出口這麼高比率依賴大陸，萬一大陸對台灣經濟制裁，政府有甚麼措施可以解決如今出口高度依賴大陸而且今年經濟成長率9成來自境外淨需求的情形？

龔明鑫竟回稱，現在大陸更依賴我們的供應鏈。但李貴敏提醒，事實是RCEP對台灣的影響 除了關稅還影響供應鏈，台灣將被邊緣化，而大陸軍機一再繞台，政府不要假設大陸不會對台灣經貿制裁，大陸對澳洲都制裁了，萬一真的發生要怎麼因應？

蘇貞昌還是給不出具體辦法，只針對RCEP的部分表示他的部長與主委詮釋的結論與李貴敏說的不同。王美花則說，東協與大陸、日本早就有自由貿易協議，當時已討論過台灣是否會被邊緣化，如今台灣許多企業因應此事，已提高品質或到當地設廠。

(中時 )