以電影《聖殤》拿下威尼斯影展最佳影片的韓國重量級導演金基德，今（11日）被俄媒報導因新冠肺炎在拉脫維亞逝世，享年59歲。

據韓國《朝鮮日報》引述俄媒報導，金基德因新冠肺炎併發症，於當地11日晚間在拉脫維亞一家醫院病逝，享年59歲。俄羅斯導演Vitalijs Manskis也向當地媒體透露，金基德在上月20號抵達拉脫維亞，但本月5號就聯繫不上。

金基德2012年以《聖殤》在第69屆威尼斯電影節上榮獲最佳影片金獅獎，是首部獲得威尼斯、坎城、柏林世界三大電影節最高殊榮的韓國電影。金基德電影最大特點是「飢餓精神」，用最低的預算在短時間「戰鬥式」拍攝。他的電影跳出了商業電影的框框，題材往往使觀眾在震撼之餘，帶來生活上的反思，比起電影大賣，他更執著於挖掘人類和社會本質，使他成為一個十分獨特的導演。

然而金基德2018年卻深陷韓國#Me Too風暴，遭多名女性指控利用工作職務特權，對她們進行性騷擾及性侵行為。連他的昔日助理也受不了在節目中爆料，金基德不只性侵女明星，連工作人員都不放過，導致工作人員因此懷孕墮胎。

(中時新聞網)