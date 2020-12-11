桃園市過去被認為是「藍大於綠」，但隨現任民進黨籍市長鄭文燦2任的經營，以及外來年輕人口移入，桃園已不再是傳統的藍軍鐵票倉。2022年桃園市長選舉對於藍軍來說，勢必都將有一場硬仗要打。

根據QuickseeK快析輿情觀察，鄭文燦的六都市長網路好感度，是綠營首長中最佳；而台灣民意基金會11月民調出爐，台灣人最不欣賞的六都首長，鄭文燦排倒數第2。因此民進黨有意角逐桃園市長的人，無不設法與鄭文燦合作，增加曝光機會，新竹市長林智堅、立委鄭運鵬和前桃園航空城董事長黃適卓3人的新聞聲量中，有15%和鄭文燦相關。可以想像的是，鄭文燦心中屬意誰，是決定綠營何人出線的關鍵。

另據QuickseeK快析輿情資料庫監測，近半年來的新聞聲量，綠營潛在的候選人比藍營多4成，其中林智堅和鄭運鵬占9成以上的聲量；藍營人選的聲量分布則較平均。

下屆桃園市長選舉各陣營出戰潛在人選，藍營方面有桃園市議長邱奕勝、前立委陳學聖、孫大千、前桃園縣長吳志揚；綠營方面，則有林智堅、鄭運鵬、黃適卓等。

(中時新聞網)